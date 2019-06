Monza Open 2020: montepremi portato a un milione di euro

La conferma di Novak Djokovic sul trono di Wimbledon è la prima opzione per i bookmaker. Il serbo è seguito a ruota da Roger Federer, otto volte campione sull’erba londinese. I primi due favoriti sono proposti a quote quasi unanimi dai principali operatori: 2,50 per il bis dell’attuale numero uno del mondo, tra 4,00 e 4,50 lo svizzero. Le carte si mischiano invece al terzo posto della griglia di partenza: Rafa Nadal vale per tutti 6,50, ma Bet365 apre a 4,50 il contenitore “altro” (tutti gli outsider presi insieme) che a oggi ricomprende gente del calibro di Zverev e Tsitsipas non ancora quotati singolarmente.



Eurobet – per fornire un parametro di confronto – lancia il tedesco a 15 e l’ateniese a 20. Discordanti le valutazioni su Marin Cilic: il croato, finalista nel 2017, oscilla dal 12,00 di Bet365 al 33,00 di Snai (influenzato forse dal brutto scivolone del Queen’s). Su Snai entra in top 10 Matteo Berrettini, fresco di successo sull’erba di Stoccarda: l’impresa del romano varrebbe 50 volte la giocata. Chiaramente è il migliore tra gli azzurri: Fognini si attesta a 250 sulla lavagna Snai (201,00 su Eurobet), Cecchinato varia tra il 201,00 di Bet365 e l’altissimo 500,00 di Snai.

Bet 365 Snai Eurobet Novak DJOKOVIC 2,50 2,50 2,50 Roger FEDERER 4,33 4,50 4,00 Rafael NADAL 6,50 6,50 6,50 Alexander Zverev 4,50 (*altro) 15,00 13,00 Stefanos TSITSIPAS 4,50 (*altro) 20,00 21,00 Milos RAONIC 17,00 33,00 17,00 Dominic THIEM 41,00 33,00 36,00 Nick KYRGIOS 26,00 33,00 26,00 Marin CILIC 12,00 33,00 13,00 Matteo BERRETTINI 4,50 (*altro) 50,00 8,00 (*altro)



Finalista un anno fa, alla caccia del record di Slam di Margaret Court, Serena Williams riesce ancora una volta a portare i bookmaker tutti dalla sua parte. Il suo ottavo trionfo a Wimbledon rappresenta la soluzione preferita dagli operatori di scommesse (tra 6,00 e 6,50). Più complesso il quadro delle antagoniste: Eurobet sceglie Petra Kvitova a 7,00, mentre per Bet365 e SNAI la seconda opzione è rappresentata da Naomi Osaka (8,00). La più attesa, Ashleigh Barty, viene proposta in un range che va da 8,00 a 11,00. Fiducia relativa per la campionessa in carica Angelique Kerber, che Snai spinge addirittura a 18,00.



L’impresa casalinga di Johanna Konta verrebbe pagata 11 volte da Eurobet, tra 17,00 e 20,00 la rinascita di Garbine Muguruza lì dove ha trionfato due anni fa. Karolina Pliskova, regina del Foro Italico, viaggia tra 11,00 e 13,00. Divergenza di vedute su Sloane Stephens e Simona Halep: la campionessa US Open 2017, che non si è mai spinta oltre i quarti ai Championships, vale 11 su Bet 365, addirittura 20,00 su Snai. A credere maggiormente nella ex numero uno, proponendola a 10,00, è ancora Bet365. Camila Giorgi, unica italiana in main draw, è proposta a 100,00 su SNAI e addirittura a 201,00 su Eurobet.

Bet 365 Snai Eurobet Serena WILLIAMS 6,00 6,00 6,50 Naomi OSAKA 8,00 8,00 9,00 Ashleigh BARTY 11,00 8,00 8,00 Petra KVITOVA 12,00 10,00 7,50 Karolina PLISKOVA 17,00 15,00 13,00 Johanna KONTA 15,00 18,00 11,00 Simona HALEP 10,00 18,00 17,00 Angelique KERBER 11,00 18,00 13,00 Madison KEYS 19,00 20,00 17,00 Garbine MUGURUZA 17,00 20,00 17,00 Sloane STEPHENS 11,00 20,00 17,00

** quote rilevate alle 13 del 21 giugno

