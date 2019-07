Cori Gauff in visita allo stabilimento Barilla a Parma dopo le emozioni di Wimbledon

Con i quarti di finale conquistati a Wimbledon Guido Pella ha firmato il risultato più importante della sua carriera. Contro i pronostici della vigilia ha eliminato due erbivori d’eccellenza, finalisti sui campi dell’All England Club, come Milos Raonic e Kevin Anderson prima di perdere da Roberto Bautisa Agut. Le fatiche londinesi hanno pesato sulle gambe dell’argentino che a questi livelli non può più andare in campo se non è al massimo della condizione, come dichiarato il suo coach Acasuso. Per questo motivo Pella si è ritirato dall’ATP di Umago, al via lunedì 15 luglio, per ricaricare le batterie in vista degli appuntamenti più importanti della stagione sul cemento.



L’argentino difendeva la finale nel torneo croato, ma i 480 punti guadagnati a Church Road gli permetteranno di non scivolare in basso nel ranking. Ha dato forfait anche Marton Fucsovics (settima testa di serie), notizia che fa sorridere il tennis italiano. Stefano Travaglia entrerà direttamente nel main draw e sarà il sesto azzurro presente in Croazia, il primo dei quali è Fabio Fognini, che guida il seeding. Si è aggiunto al gruppo anche Jannik Sinner, presente grazie all’invito degli organizzatori.

(clicca per ingrandire)

È più ristretta la compagine azzurra che sarà presente all’ATP 250 di Bastad. Matteo Berrettini, reduce dalla prima apparizione negli ottavi di finale di un Major, ha dato forfait cedendo la testa di serie numero due al cileno Garin. Il 23enne romano si prenderà una pausa meritata dopo l’esaltante stagione su erba, in cui è riuscito anche a sollevare in trofeo a Stoccarda. Verrà rimpiazzato dal brasiliano Monteiro. L’unico italiano presente nell’entry list del torneo svedese rimane quindi Lorenzo Sonego. A guidare il seeding c’è Fernando Verdasco, che come Berrettini si è spinto fino alla seconda settimana dei Championships. Saranno presenti grazie a una wild card anche i due giovani fratelli Mikael ed Elias Ymer, che giocano in casa, e lo spagnolo Davidovich Fokina.

(clicca per ingrandire)

A Newport si gioca invece l’ultimo torneo su erba della stagione, l’Hall of Fame Tennis Championship. John Isner tornerà a calcare i campi del Rhode Island da testa di serie numero uno, lui che ha alzato per tre volte il titolo, l’ultimo nel 2017. Il secondo favorito è Adrian Mannarino, sempre insidioso quando si gioca sui prati e campione a ‘s-Hertogenbosch. Sarà presente anche Bernard Tomic che è al centro della polemica sulla multa rifilatagli dall’All England Club per scarso impegno nel primo turno di Wimbledon. Non saranno presenti giocatori italiani nel tabellone principale.

(clicca per ingrandire)

