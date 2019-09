WTA Guangzhou, qualificazioni: Errani fuori al primo turno, avanza Paolini

Da quest’anno non sarà più l’Arena Tachikawa Tachihi di Tachikawa (Tokyo) a ospitare il WTA Premier in programma dal 16 al 22 settembre. Si giocherà per la prima volta a Osaka, città che ha dato i natali all’omonima Naomi. È stato compilato il tabellone, che oltre ai ritiri annunciati di Bencic e Andreescu (la rivedremo a Pechino a fine mese), sarà orfano anche della campionessa in carica Karolina Pliskova, finalista a Zhengzhou.



C’è una grande chance di vittoria per la numero uno del seeding Naomi Osaka, sconfitta proprio dalla numero 2 del mondo nell’ultimo atto della scorsa edizione. Naomi avrà un esordio soft, prima di un quarto di finale per nulla scontato contro Petra Martic, apparsa in grande forma sui campi di Zhengzhou. La giapponese andrà a caccia del primo titolo in patria per provare a dare una scossa alla sua stagione, che dopo il titolo in Australia è andata in calando.

Nella semifinale di Osaka c’è la statunitense Sloane Stephens, che non va oltre il secondo turno in un torneo dall’ultimo Roland Garros. Qui potrebbe trovare Camila Giorgi, impegnata all’esordio contro una qualificata. Camila è l’unica azzurra presente nel torneo giapponese: era in un primo momento iscritta al tabellone di qualificazione, ma poi i diversi forfait (e il ristretto numero di wild card assegnate, solo due) le hanno consentito di accedere direttamente al main draw. Nello stesso spicchio di tabellone, Mertens-Sevastova sarà uno dei piatti forti tra i primi turni: nell’ultimo confronto diretto all’Open di Francia l’ha spuntata Elise Mertens al termine di una battaglia memorabile, finita 11-9 al terzo.

(clicca per ingrandire)

Nella parte bassa cerca riscatto Angelique Kerber, caduta in una crisi senza fine dopo la stagione su erba. Dopo il bye al primo round (riservato solo alle prime quattro teste di serie) potrebbe giocarsi la rivincita con Alison Riske, che l’ha sconfitta al debutto nel WTA di Zhengzhou al tie-break del set decisivo. Angie è nel quarto di finale di Madison Keys, attesa all’esordio dal test Kasatkina.



Completano la parte bassa del tabellone Kiki Bertens e Donna Vekic, rispettivamente seconda e settima testa di serie. Sarà interessante il match d’esordio della croata, opposta a Caroline Garcia, che in passato ha saputo esprimersi al meglio nei tornei asiatici.

