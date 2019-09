ATP Chengdu: l’esperienza di Carreño supera il bombardiere Bublik

A Chengdu vince l’esperienza. Un ordinato, lucido e mai domo Pablo Carreño Busta ha la meglio su un dirompente Alexander Bublik. Lo spagnolo, attuale n. 63 ATP, vince il suo quarto titolo del circuito imponendosi sul kazako con lo score di 6-7(5) 6-4 7-6 (3). Nonostante due setpoint non sfruttati nel primo set, Pablo mantiene calma e lucidità e riesce a imporre la sua determinazione. Solido al servizio, con oltre l’80% di prime palle, fronteggia l’avversario con un tennis preciso e ordinatissimo, soprattutto nella fase finale del match. Bublik, classe 1997, nonostante un tennis incontenibile e rabbioso, e dopo aver messo a segno la bellezza di 30 ace, fallisce nel momento cruciale, il tie-break del terzo set. Lui che, sui cinque disputati nel torneo ne aveva vinti quattro, gestisce nel peggiore dei modi gli ultmi punti decisivi concedendo un doppio fallo e mancando un calcio di rigore con un infelice passante di dritto a rete. Resta comunque un’ottima prestazione per il kazako che, attualmente n. 71 in classifica, da lunedì, salirà al n. 56 del ranking.

LA PARTITA

BUBLIK DIROMPENTE Un tennis rapido, potente e risolutivo in finale a Chengdu. Nel primo set Pablo Carreño Busta e Alexander Bublik si giocano il tutto per tuto al tie-break. Un dritto clamorosamente sbagliato da Bublik sul 2-2 nei pressi della rete e con il campo aperto, consegna il 3-2 allo spagnolo. I due giungono sul 4-4. Il tennis propositivo del kazako viene premiato poiché, alla fine, il 22enne n. 71 del mondo, va a prendersi a rete gli ultimi due punti per chiudere il primo set per 7 punti a 5.

LA FREDDEZZA DI CARREÑO – Devastante al servizio, Bublik scaraventa su Carreño il 16esimo ace con una seconda di servizio, e per giunta sulla prima palla break della seconda frazione. Altra sequenza ace-doppio-fallo per Bublik che poi rimedia ancora con l’ennesima, spumeggiante discesa a rete aggiudicandosi l’1-0. Lo spagnolo lo insegue, pareggia ma è ancora costretto ad inseguirlo sul 2-1. Bublik continua a bombardarlo con il servizio, infliggendogli il 20esimo ace sul 2-2; ce ne sono ancora due, alternati ad un altro doppio fallo. È un fiume in piena Alexander, soprattutto al servizio. E sale ancora, 3-2. Il kazako è un vero mattatore in campo, anche da fondo, alternando fendenti profondi di dritto a palle tagliate e angolate. Carreño risponde con un tennis ordinato e preciso, pareggiando ancora. Ottimo anche in difesa, Bublik rimette tutto all’avversario che si scioglie su un facile dritto al volo. Intanto arriva anche il settimo doppio fallo per il kazako; ora però Carreño riesce ad approfittare delle sue imprecisioni e dalla mancanza di ace, sorprendendolo al servizio e ottendendo il primo break del match. Ora è lui a condurre le danze: sul 5-4 – e con due setpoint a disposizione – grazie ad un ace lo spagnolo rimette tutto in discussione andando a vincere il secondo set 6-4.

TIE-BREAK FATALE – Bublik inaugura il terzo parziale con un doppio fallo, l’ottavo. Scende invece la frequenza degli ace per il kazako che ora deve fronteggiare subito due palle break in apertura di terzo set. Le annulla con autorità, reagendo alle ottime risposte di Carreño e scegliendo l’aggressività a rete. Il testa a testa continua sul 2-2; nonostante la percentuale di prime palle continui ad abbassarsi, Bublik serve il 25esimo ace salendo ancora 3-2. Serve & volley, ace e smorzate: il settimo gioco è di nuovo tennis champagne per il kazako che sale 4-3 con scambi rapidissimi. Ma Carreño Busta non è da meno, fronteggia gli attacchi di Alexander con savoir faire e lucidità, efficace al servizio e preciso negli scambi. Dal canto suo Bublik scarica, sì, 3 ace sul 4-4, ma anche il decimo doppio fallo. Alla fine il 5-4 è suo, beneficiando di una palla dello spagnolo uscita di un niente. Carreño non si scompone e vince a zero il game che lo porta al pareggio sul 5-5. Bublik continua a inventarsi soluzioni pregevoli estraendo dal cilindro una palla corta da fondo, millimetrica e insidiosa. Sale ancora, 6-5. Ma lo spagnolo continua a reagire, forte del proprio sangue freddo e di un servizio estremamente efficace.

Il tie-break per il titolo. C’è un primo passo falso doloroso per Bublik che concede subito un doppio fallo. Lo spagnolo è lucido e ordinatissimo da fondo e sale 3-0. Il kazako continua a gestire molto male gli ultimi punti decisivi e, con un errore clamoroso di dritto, concede il 4-0 all’avversario. Continua ad essere genio e sregolatezza perché poi mette a segno un ace di seconda regalandosi il primo punto del tie-break (1-4). Il 28enne spagnolo però continua ad essere perfetto, al servizio e negli scambi, trovandosi ora a due punti dal match. Con un recupero formidabile e un rovescio da manuale, allunga il passo sul 6-2 regalandosi ben quattro matchpoint. Bublik si salva ancora con il servizio ma, alla fine, la calma serafica e la maggiore esperienza regalano a Pablo Carreño Busta il quarto titolo in carriera. Il tennista iberico vince 6-7(5) 6-4 7-6(3) e interrompe un digiuno di più di due anni poiché l’ultimo trofeo conquistato risale al 2017, quando conquistò il titolo a Estoril.