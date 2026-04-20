WTA Madrid, qualificazioni: Tyra Grant unica italiana al turno decisivo

Alla Caja Mágica è tutto apparecchiato per l’ormai imminente edizione del Mutua Madrid Open, dove nella giornata di ieri è stato sorteggiato il tabellone principale, che prenderà il via domani, con la finale prevista sabato 2 maggio. Per quanto riguarda le azzurre in tabellone, oltre a Paolini e Cocciaretto, c’è speranza di vedere Tyra Caterina Grant, che ha vinto il suo match di esordio nelle quali contro la slovena Veronika Erjavec. Mentre hanno perso al primo turno Nuria Brancaccio, Lucrezia Stefanini e Martina Trevisan.

I risultati delle quali: Grant dentro, fuori le altre azzurre

I primi responsi delle qualificazioni non sorridono alle italiane, con Nuria Brancaccio subito fuori per mano della russa Anna Blinkova. La campana ha ceduto alla sesta testa di serie con il punteggio di 6-7(3) 7-5 6-4, dopo oltre due ore e mezza di lotta serrata. Fatale per Brancaccio un terzo set in cui ha ottenuto troppo poco con la seconda palla (14 % dei punti), lasciando per strada due break, nonostante conducesse inizialmente per 1-3.

Successo invece Tyra Caterina Grant contro la slovena Veronika Erjavec, 15esima testa di serie, sconfitta con il punteggio di 7-6(3) 7-5. Nel primo parziale Grant ha avuto il merito di non mollare nonostante lo svantaggio iniziale di 1-4. Mentre nella ripresa la classe 2008 ha giocato meglio i punti decisivi, portando a casa la partita con il break nell’undicesimo game. Al turno decisivo affronterà adesso l’ungherese Panna Udvardy.

Non ce l’ha fatta invece Lucrezia Stefanini, sconfitta in maniera netta dall’ucraina Yuliia Starodubtseva, prima testa di serie delle qualificazioni, che le ha concesso solo un game, chiudendo con un 6-0 6-1 senza storia.

Sconfitta anche per Martina Trevisan, ammessa con ranking protetto. La classe 1993 toscana si è arresa 6-3 6-2 all’austriaca Sinja Kraus, che l’aveva battuta anche nell’unico precedente, al primo turno del WTA 125 di Tolentino 2025 sulla terra.

