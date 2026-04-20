ATP

ATP Madrid, qualificazioni: azzurri tutti eliminati

Niente da fare per Arnaldi, Maestrelli, Travaglia e Pellegrino, sconfitti al primo turno del tabellone cadetto con un solo set vinto

Di Redazione
2 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Matteo Arnaldi - Roma 2025 (foto Francesca Micheli, Ubitennis)
Matteo Arnaldi - Roma 2025 (foto Francesca Micheli, Ubitennis)

🎾 UBICONTEST 2026
Prova a vincere 2 biglietti per le Finals 2026
Gioca con i pronostici e il nuovo FantaTennis durante Madrid, Roma e Amburgo: in palio 2.550€ di premi, tra cui due biglietti per le ATP Finals 2026 con hotel. Iscriviti alla Lega Yokohama sull'app Ubitennis! Leggi il regolamento completo →
Concorso a premi "Ubicontest 2026" · 18 aprile – 23 maggio 2026 · Valore totale montepremi € 2.550

Otto è un bel numero, ma avrebbe potuto essere ancora meglio. Dopo il primo turno di qualificazioni maschili al Mutua Madrid Open, tutti gli azzurri sono stati sconfitti e dunque nessuno si unirà agli otto guidati da Jannik Sinner direttamente ammessi al tabellone principale.

Matteo Arnaldi, 14° del seeding cadetto, ha reagito al bagel iniziale ma si è arreso al terzo a Dusan Lajovic. 6-0 3-6 6-4 in 127 minuti per il serbo e ottava sconfitta stagionale complessiva per l’azzurro a fronte di due sole vittorie, nessuna nei main draw ATP. Fuori anche l’altra tds (n. 16) Francesco Maestrelli, battuto 6-4 6-4 dal diciannovenne norvegese Nicolai Budkov Kjaer, dominante negli scambi oltre gli otto colpi.

Niente da fare anche Stefano Travaglia. Il trentaquattrenne di Ascoli Piceno è stato superato 7-6(4) 6-4 dal (quasi) coetaneo Nikoloz Basilashvili, che ha concesso (e annullato) una sola palla break.

Come Arnaldi, Andrea Pellegrino non ha messo a referto alcun game nel primo set, per il 6-0 7-6(5) conclusivo a favore dello statunitense Martin Damm. Dopo la lotta spalla a spalla nella seconda partita, Andrea non è riuscito a difendere il vantaggio di 4-2 tie-break, subendo il rientro del 203 cm della Florida.

Riproduzione riservata ©
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Sinner: “Spero che Alcaraz giochi Roma e Parigi, vincere con i migliori è più bello”
Interviste
Laureus Awards: Alcaraz batte Sinner ma avverte: “Prossimo test cruciale per il Roland Garros”
Personaggi
Photo by: Pasquale Ponente
WTA Madrid, qualificazioni: Tyra Grant unica italiana al turno decisivo
WTA
WTA Madrid, Swiatek: “Tennis sport durissimo, bisogna farsi aiutare da specialisti”
Interviste