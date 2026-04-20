ATP Madrid, qualificazioni: azzurri tutti eliminati

Otto è un bel numero, ma avrebbe potuto essere ancora meglio. Dopo il primo turno di qualificazioni maschili al Mutua Madrid Open, tutti gli azzurri sono stati sconfitti e dunque nessuno si unirà agli otto guidati da Jannik Sinner direttamente ammessi al tabellone principale.

Matteo Arnaldi, 14° del seeding cadetto, ha reagito al bagel iniziale ma si è arreso al terzo a Dusan Lajovic. 6-0 3-6 6-4 in 127 minuti per il serbo e ottava sconfitta stagionale complessiva per l’azzurro a fronte di due sole vittorie, nessuna nei main draw ATP. Fuori anche l’altra tds (n. 16) Francesco Maestrelli, battuto 6-4 6-4 dal diciannovenne norvegese Nicolai Budkov Kjaer, dominante negli scambi oltre gli otto colpi.

Niente da fare anche Stefano Travaglia. Il trentaquattrenne di Ascoli Piceno è stato superato 7-6(4) 6-4 dal (quasi) coetaneo Nikoloz Basilashvili, che ha concesso (e annullato) una sola palla break.

Come Arnaldi, Andrea Pellegrino non ha messo a referto alcun game nel primo set, per il 6-0 7-6(5) conclusivo a favore dello statunitense Martin Damm. Dopo la lotta spalla a spalla nella seconda partita, Andrea non è riuscito a difendere il vantaggio di 4-2 tie-break, subendo il rientro del 203 cm della Florida.