Sinner da favola ad Anversa, spazzato via Monfils in un’ora, Berrettini ringrazia

Si complica parecchio la rincorsa al Masters di Londra per Fabio Fognini. Il numero 12 del mondo non è arrivato al meglio della condizione a Stoccolma, torneo che avrebbe dovuto provare a vincere (o almeno arrivare in finale) per guardare con più speranza la classifica ‘Race’. Invece la schiena gli ha dato problemi sin dal primo set e Janko Tipsarevic lo ha annientato in un’ora in quella che poteva essere la sua partita d’addio al circuito ATP. Sarebbe stato meglio non giocare? Non sappiamo quando sia comparso il dolore alla schiena, ma già a Shanghai Fabio aveva lamentato un male alla gamba sinistra e la caviglia destra non gli dà tregua da un po’. Ora avrà qualche giorno per recuperare e presentarsi in una miglior condizione a Basilea, ma potrebbe anche decidere di ripresentarsi direttamente a Parigi Bercy, ultimo torneo prima delle ATP Finals.

LA PARTITA – L’inizio fa ben sperare per l’azzurro, partito con un rassicurante break di vantaggio che di solito aiuta a rompere il ghiaccio in un match d’esordio così delicato. Fabio però si distrae, inizia a litigare col servizio e restituisce quasi da solo il break. Tipsarevic ha il grande merito di sbagliare poco e cercare soluzioni angolate per far muovere Fognini, che sul 2-1 pasticcia, commette doppi falli a ripetizione, non sfrutta una palla del due pari e alla quinta occasione Tipsarevic gli toglie il servizio. È palese che Fabio non stia bene fisicamente, è sempre lui il primo a sbagliare nello scambio. Il serbo non fa una piega e si porta sul 5-1 prima di chiudere il set in mezz’ora di gioco.

Il numero uno del tabellone chiama il medico nell’intervallo, che lo fa sdraiare per un controllo alla schiena dolorante,ma non c’è medical time out. Il primo game del secondo set è quello giocato meglio da Fognini, che lo vince a zero e prova a scuotersi. Tuttavia Tipsarevic non è da meno e risponde senza battere ciglio. Nel terzo game arriva un break che sa tanto di resa per Fabio, che non riesce a trovare un’altra strada per rientrare nel match. Il dritto fa acqua da tutte le parti e sul 4-1 e servizio Tipsarevic l’azzurro molla definitivamente la presa. Il serbo, come annunciato in estate, si ritirerà a fine stagione e il doppio 6-1 inflitto al numero uno del seeding gli consentirà di giocare un’altra partita nel suo ultimo torneo nel circuito ATP.

OUT MAGER E TRAVAGLIA – È stata una pessima giornata per i colori italiani in Svezia, dato che anche gli altri due azzurri in campo prima di Fabio sono stati eliminati senza vincere un set. Gianluca Mager poteva fare ben poco contro Pablo Carreno Busta, ma se l’è giocata a viso aperto. Il lucky loser conterraneo di Fognini ha avuto una chance di andare in vantaggio di un break nel secondo set ed è riuscito a portare al tie-break il numero 34 ATP, seppur perdendolo 7 punti a 2. Ha lasciato il torneo anche Stefano Travaglia, sconfitto da Yuichi Sugita. Ci sono rimpianti per il marchigiano soprattutto nel primo set. Nessuna opportunità di break, ma un set point mancato sul 6-5 del tie-break dove ha sparato fuori una risposta di oltre tre metri. Nel secondo Sugita ha preso subito il vantaggio, Stefano si è procurato una palla del controbreak sul 2-3 giocando un buon tennis, ma il giapponese non ha mollato la presa e ha avuto l’ultima parola dopo un’ora e tre quarti.

Risultati:

J. Tipsarevic b. [1] F. Fognini 6-1 6-1

[LL] Y. Sugita b. S. Travaglia 7-6(6) 6-4

[5] P. C. Busta b. [LL] G. Mager 6-3 7-6(2)