Serie A1 2020, parte domenica 5 luglio il campionato “ridotto”: si gioca tutto in un mese

Domenica 5 luglio partirà il campionato di Serie A1 2020 maschile e femminile, un’edizione molto particolare, anticipata e ridotta rispetto al tradizionale appuntamento autunnale. Il numero delle squadre resta invariato: 16 per il maschile e 8 per il femminile ma si userà la formula dei gironi “semplici” senza andata e ritorno ma con un solo incontro contro ciascun avversario. Poi playoff classici con la tradizionale doppia sfida in semifinale e finale con data, formula e orari ancora da stabilire. Nelle stesse date delle semifinali si disputeranno anche i playout per restare nella massima serie (4 retrocessioni per il maschile e 2 per il femminile).

I PROTAGONISTI – Tra pochi giorni sarà dunque aperta la caccia a Selva Alta Vigevano e TC Prato, campioni d’italia nel 2019 rispettivamente nel campionato maschile e femminile: ai nastri di partenza ci dovrebbero essere alcuni protagonisti degli assoluti di Todi come il vincitore Lorenzo Sonego (con il TC Italia di Forte dei Marmi) e Lorenzo Musetti (da sempre facente parte del Park Tennis Club di Genova). Sulla carta potrebbero anche essere in campo alcuni giocatori di primissimo piano come Roberto Bautista Agut che è il primo giocatore nell’elenco del New Tennis di Torre del Greco. Presenti in lista altri protagonisti del circuito maggiore come Jan-Lennard Struff per il TC Italia, Marton Fucvosics per il TC Genova e Pierre Hugues Herbert per il Tennis Club Sassuolo. Lo stop forzato del circuito ATP fino a metà agosto, potrebbe magari spingerli a fare una comparsata nel nostro campionato? Di certo le possibilità sono maggiori rispetto agli anni precedenti.



Per quanto riguarda il torneo femminile, sarà Martina Trevisan a guidare le campionesse d’Italia del TC Prato insieme alla slovacca Kristina Kucova. La squadra toscana ha vinto 5 scudetti in 7 anni e 4 degli ultimi 5. Nel maschile Vigevano cercherà di bissare lo scudetto conquistato a sorpresa lo scorso dicembre contando su Marcora e Baldi oltre al possibile apporto di un grande veterano come Tommy Robredo. La Sicilia sarà rappresentata da ben tre squadre perché oltre a Messina e Siracusa, protagoniste nei playoffs dell’edizione 2019, si aggiunge il neopromosso CT Palermo

LE MISURE DI SICUREZZA – Nel regolamento rilasciato dalla FIT, un intero paragrafo è dedicato alle misure che i circoli ospitanti dovranno adottare per lo svolgimento delle sfide. L’accesso agli ambienti di gioco dovrà essere contingentato, sempre avendo cura di rispettare la distanza interpersonale di un metro. In A1 sarà consentito l’accesso a un massimo di due dirigenti per la squadra ospitante e uno per la squadra ospite, e le squadre non potranno raggiungere il circolo con un anticipo superiore ai 30 minuti sull’orario di gioco e dovranno abbandonarlo al termine dei match. Gli spogliatoi dovranno avere una grandezza pari o superiore ai 40 metri quadrati, e i giocatori dovranno seguire delle rigide regole durante le partite: guanto sulla mano non dominante (o disinfettarsi le mani a ogni cambio campo), non arrivare mai a meno di due metri da avversario, compagno, arbitro o Giudice Arbitro, salutare e passare la palla usando solo la racchetta.

SERIE A1 MASCHILE – LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI

Le 16 squadre di Serie A1 Maschile e il calendario:

Girone 1

Selva Alta Vigevano (CAMPIONE D’ITALIA 2019)

CT Maglie

TC Match Ball Siracusa

Sporting Club Sassuolo

Girone 2

Park Tennis Club Genova

TC Parioli (Roma)

CT Vela Messina

C.T.D Massa Lombarda

Girone 3

TC Sinalunga

TC Crema

Tennis Comunali Vicenza

TC Genova 1893

Girone 4

New Tennis Torre del Greco

Circolo del Tennis Palermo

SG Angiulli (Bari)

Tennis Club Italia (Forte dei Marmi)

SERIE A1 FEMMINILE – LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI

Girone 1

TC Genova 1893

Tennis Beinasco

TC Parioli (Roma)

CT Siena

Girone 2

Tennis Lucca

TC Prato (CAMPIONE D’ITALIA 2019)

Società Canottieri Casale

Bal Lumezzane

Ai sensi dell’art. 8.2.18, comma 3°, del regolamento Tecnico Sportivo, se al termine del girone vi sono due o più squadre con pari punteggio, per determinarne la graduatoria il Commissario di gara tiene conto, in successione, fino a dirimere la parità, dei seguenti parametri:

incontri individuali (singolari e doppi) vinti; incontri intersociali vinti; vincente dello scontro diretto; sorteggio pubblico.

Il sorteggio pubblico per dirimere le eventuali posizioni di parità all’interno dei gironi è effettuato a cura del Commissario di Gara Nazionale in data 21 luglio 2020 alle ore 11.00 presso la sede federale.

I componenti di ciascuna squadra, risultanti nella formazione presentata all’atto dell’iscrizione (entro il 31 gennaio), possono essere sostituiti nel modulo d’iscrizione, entro le ore 12.00 del 22 giugno 2020. A seguito di tale data tutte le formazioni sono pubblicate nel sito federale, con l’indicazione specifica delle caratteristiche di ogni giocatore (ad es. vivaio under 30, variato, ecc.).

I giocatori indicati nelle formazioni presentate all’atto dell’iscrizione (entro il 31 gennaio) e successivamente depennati entro il 22 giugno, così come quelli appartenenti a squadre che eventualmente non dovessero confermare la propria partecipazione entro il 22 giugno, verranno considerati come MAI facenti parte della squadra (per gli stessi non si applicano pertanto le disposizioni di cui all’art. 8.2.7, comma 2, lettere b) e d) del RTS, e l’art. 3.4.7 punto 2 del RO).



Non si applica l’art. 8.2.7 R.T.S. comma 4.

Per contestare la regolarità della lista e delle formazioni partecipanti al Campionato gli affiliati possono presentare reclamo alla Commissione Campionati e Classifiche entro le ore 12.00 del 24 giugno 2020, versando la relativa quota che è restituita in caso di accoglimento del reclamo stesso. Trascorso il predetto termine in assenza di reclamo le formazioni iscritte si intendono regolari, salva la possibilità di presentare reclamo al Giudice Arbitro o al Commissario di Gara Nazionale sulla posizione irregolare dei componenti delle squadre avversarie, inseriti successivamente all’iscrizione o per violazione delle limitazioni prescritte nelle tabelle I e II dell’art. 8.2.6 RTS.

Negli incontri intersociali relativi ai “playoff” ed ai “playout”, possono essere inseriti in formazione solo giocatori che abbiano disputato almeno un incontro intersociale (singolare e/o doppio) nella precedente fase a gironi.

LISTA DEI GIOCATORI E FORMAZIONE – Le 24 squadre nel dettaglio