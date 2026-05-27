Roland Garros: Paul elimina un Sonego mai pericoloso

[24] T. Paul b. L. Sonego 6-3 6-2 6-4

Tommy Paul si vendica della sconfitta subita da Luciano Darderi al Foro Italico travolgendo un Lorenzo Sonego in difficoltà. L’azzurro, vistosamente appannato nei primi due parziali, ha provato a scuotersi nel terzo set, durante il quale ha quasi fatto gara alla pari con la statunitense, che in fin dei conti, però, ha staccato il pass per il terzo turno. Il numero 24 del seeding attende adesso l’esito del match tra Ruud e Medjedovic.

Primo Set: brutta partenza per l’azzurro. Paul avanti

Ha avuto qualche giorno di tempo, Lorenzo Sonego, per recuperare dalle fatiche del primo turno contro Pierre-Hugues Herbert. Eppure, l’ingresso in campo dell’azzurro è poco convincente. Lentissimo Lorenzo col rovescio su una pallina abbordabile, che poi termina a metà rete; anche la gestione dello scambio è tutt’altro che ineccepibile. Paul non tentenna un attimo e divora Sonny, scappando via nel punteggio. Sonego non sfonda quasi mai, e salvo i 4 ace sporadici che danno ossigeno, da fondo campo c’è un solo condottiero, ed è – suo malgrado – lo statunitense. Il primo set è suo per 6-3.

Secondo Set: Sonego arranca, Paul dilaga

Ancora su un altro pianeta Lorenzo Sonego. L’azzurro è irriconoscibile, e nel game d’apertura del secondo parziale, commette un paio di doppi falli – tra deuce e palla break – che indirizzano rapidamente il set. C’è ancora un po’ di luce naturale nella Capitale francese, ma sembra già notte fonda per Sonny, che ha permesso a Paul di entrare in trance agonistica. Riesce tutto allo statunitense, che indovina sempre il timing perfetto in risposta, prendendo le vie della rete già dopo il primo colpo. Lorenzo viaggia su numeri troppo bassi con la seconda di servizio, mediante la quale ottiene soltanto il 20% di punti (2/10). Il doppio break è servito, così come il secondo set (6-2).

Terzo Set: Lorenzo si affaccia sul match, ma è troppo tardi

Non stupisce l’ennesimo break in favore di Paul, anche questa volta, immancabilmente in apertura. Lorenzo continua ad essere fuori fase col rovescio, che termina fuori di metri. Col dritto, le cose non vanno meglio. Paul colpisce una zolla a fondo campo, generando un cattivo rimbalzo che inganna l’azzurro. Sonego cede il servizio, ma poco dopo, si ritrova in una situazione inedita. Il piemontese centra il campo più del dovuto, e anche con una certa pesantezza di palla, ma al resto ci pensa Paul, che regala il controbreak all’avversario. Si aprono dei varchi che danno speranza a Sonego, il quale però ricade nel tranello nel nono game. Gioco, set e partita per Paul, 6-3 6-2 6-4. Sonego saluta Parigi.