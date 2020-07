A Berlino ora si fa sul serio. Sinner-Khachanov ai quarti (Barana)

Berrettini cede a Thiem, Nadal si allontana da New York (Riccardo Crivelli, Gazzetta dello Sport)



Una partita vera, sentita, con scambi di livello e perfino arrabbiature quando lo scambio non si chiudeva secondo i desideri. Malgrado fosse un’esibizione, Berrettini e Thiem non si sono scambiati carezze al bett1Aces di Berlino, nella parte del torneo disputata sull’erba (domani ci si sposta sul veloce indoor). Alla fine, in un match ritardato di tre ore dalla pioggia, la spunta l’austriaco con il punteggio di 6-7(4) 6-3 10-8, impedendo a Matteo di fare il bis del successo all’Uts di Mouratoglou. […] Ora per Berretto un po’ di vacanza e poi preparazione a Montecarlo. Resta in dubbio, per lui come per molti altri, la partecipazione agli Us Open, perché le risposte del governo sulle misure di sicurezza latitano. Un post di Nadal che si allena sulla terra a Maiorca ha rafforzato il sospetto che Rafa non volerà in America per dedicarsi al rosso europeo da Madrid in poi […]

Il servizio fa già male (Roberto Bertellino, Tuttosport)



Un piccolo passaggio a vuoto ma nessun rimpianto. E’ una sconfitta che non fa male a Berrettini, anzi lo incoraggia. Con sette ore di ritardo sull’orario inizialmente previsto, causa pioggia, è cominciata ieri la finale del Bett1Aces allo Steffi Graf Stadium di Berlino […] Partenza dominata dai servizi con alcuni preziosismi, da una parte e dall’altra, e terreno insidioso a causa dell’umidità residua. Tutto in parità dopo i primi sei giochi del set iniziale. Film proseguito anche nei game successivi, con Berrettini a scagliare prime palle a 220km/h e Thiem a fare la stessa cosa, solo un po’ più manovrata. Il tie-break ha deciso la prima parte del match. Berrettini indietro 1-4 ha cambiato passo, aiutato da un doppio fallo di Thiem. Chiusura con gran punto sul 7-4, cioè con 6 punti di fila. Nel secondo set l’azzurro ha iniziato con il vantaggio del servizio a disposizione, ma ha subito un break nella parte centrale e non è riuscito a riequilibrare il parziale, cedendolo al 10° gioco. Il match tiebreak ha assegnato il titolo a Thiem avanti 5-2 con un mini-break, poi 6-3 con il secondo e Berrettini impegnato ad incitarsi dicendo di colpire con più fermezza la palla. L’azzurro è rientrato nei giochi grazie al punto del 4-7 strappato al rivale, purtroppo subito restituitogli (8-4 Thiem). Reazione del romano (6-8) ma tre match point consecutivi per il semifinalista degli Australian Open 2020. Due cancellati dall’azzurro, con il servizio a disposizione. Sul terzo Thiem ha concluso con un classico serve e volley conquistando il titolo. «Quando ho annullato due palle break nel secondo set, anche con un po’ di fortuna con una volée steccata, e poi ho risposto bene nel game successivo, la partita è cambiata – ha detto l’austriaco -. Sono contento perché ho giocato bene sull’erba, pur senza una preparazione specifica e contro un avversario che ha confermato tutto il proprio valore su questa superficie». Berrettini ha poco da rimproverarsi se non quel piccolo passaggio a vuoto nel settimo gioco della seconda frazione che ha ridato fiducia e chance all’austriaco. […] Da domani il Bett1Aces si sposta sul veloce indoor dell’Hangar 6 dell’aeroporto di Tempelhof. Non ci sarà Berrettini ma in casa Italia tornerà in campo Jannik Sinner, la cui finalina di ieri per il 3° e 4° posto contro Roberto Bautista Agut è stata cancellata a causa del ritardo del programma per pioggia Al pari delle altre sfide previste, ovvero la finale donne tra Svitolina e Kvltova e la finalina in rosa tra Bertens e Sevastova […]