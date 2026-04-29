ATP Madrid, doppio: Darderi e Tsitsipas si arrendono a Andreozzi e Guinard al match tiebreak

G. Andreozzi/M. Guinard b. L. Darderi/S. Tsitsipas 5-7 6-1 11-9

Semaforo rosso per Luciano Darderi e Stefanos Tsitsipas agli ottavi di finale di doppio del Mutua Madrid Open.

Dopo la vittoria su Alexander Zverev e Marcelo Melo, il duo italo-greco si arrende in rimonta, con il punteggio di 5-7 6-1 11-9, a Guido Andreozzi e Manuel Guinard, che avevano eliminato al primo turno Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

L’esperta coppia franco-argentina ha bisogno di un match tiebreak sul filo del rasoio per avere la meglio di Darderi e Tsitsipas, che per questa edizione salutano definitivamente la Caja Mágica, sconfitti rispettivamente da Francisco Cerundolo al terzo turno e Casper Ruud agli ottavi.

Andreozzi e Guinard sono adesso attesi dai quarti dalla coppia monegasca composta da Valentin Vacherot e Romain Arneodo.

Il match

La sfida inizia con un primo allungo da parte di Darderi e Tsitsipas, che, cancellata una palla break nel primo gioco, si issano sul 2-0. Luciano e Stefanos in risposta sono una spina nel fianco di Andreozzi e Guinard: sul 4-1 solo il punto secco nega loro il doppio vantaggio e nell’ottavo gioco è sempre il deciding point a impedirgli di chiudere il set.

Allora, gli avversari reagiscono e si procurano tre palle break per rimettere il parziale on serve. La prima è loro sufficiente per riportarsi in scia. Ciononostante, l’ottima prova dell’italiano e del greco alla risposta continua e, sul 6-5, piazzano il decisivo break a 30.

Nel secondo set il canovaccio cambia radicalmente. Andreozzi e Guinard incrementano il proprio rendimento in risposta, che vale loro tre break nel primo, quinto e settimo game. Le tre opportunità di controbreak sul 2-1 rappresentano gli unici acuti del parziale per Darderi e Tsitsipas, che subiscono un pesante 6-1 e sono costretti al match tiebreak.

Nella frazione decisiva si procede praticamente punto a punto fino al 6-5, quando Guido e Manuel si distanziano di quattro lunghezze, con altrettanti match point. Luli e Tsitsi sono bravi a rimanere concentrati e a riacciuffare gli avversari sul 9-9. In questo momento il punto in risposta del suo franco-argentino è decisivo. Andreozzi e Guinard si prendono i quarti di finale di Madrid, sconfiggendo per 11-9 Darderi e Tsitsipas al match tiebreak.