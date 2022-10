Italiani in campo oggi lunedì 10 ottobre: Maestrelli, Zeppieri e Cobolli a Firenze. A che ora e dove vederli

Completate le qualificazioni con Flavio Cobolli unico azzurro a guadagnarsi il main draw, lunedì scatta appunto il tabellone principale dell’UniCredit Firenze Open. Cinque gli incontri di singolare in programma, tutti sul Campo Centrale del Palazzo Wanny.

Si comincia alle 11 con Aslan Karatsev in cerca di rivincita contro Tallon Griekspoor, l’olandese che lo ha battuto quest’anno al tie-break del terzo set in quel di Rotterdam. A seguire, sarà la volta del match che deciderà l’avversario dell’esordio fiorentino di Matteo Berrettini: Daniel Elahi Galan contro Roberto Carballes Baena, due tennisti attorno al 70° posto del ranking che preferiscono la terra battuta, ma che certo possono dire la loro anche sul duro, specie se piuttosto lento come questo. Soprattutto Galan, come ha recente dimostrato allo US Open e a San Diego; se poi Carballes dovesse andare in difficoltà, potrebbe sempre giocare la carta mentale nascondendogli la palla con cui il colombiano ha appena tirato un vincente. Dopo di loro, a chiudere la sessione diurna, il diciannovenne pisano Francesco Maestrelli affronterà lo statunitense J.J. Wolf in una sfida che si annuncia divertente.

Non prima delle 19.30, un’altra wild nostrana, Giulio Zeppieri, troverà il turco Altug Celikbilek, n. 234 ATP e proveniente dalle qualificazioni. A livello di Tour, avevamo lasciato il ventenne romano alla splendida semifinale raggiunta a Umago; vediamo se Zeppo saprà ripetersi già in questa occasione. A chiudere la giornata, Flavio Cobolli opposto al n. 64 Corentin Moutet. Il francese arriva dalla multa di 10.000 dollari per l’episodio al Challenger di Orleans, sanzione che potrebbe avergli insegnato qualcosa, per esempio che può fare quello che gli pare purché paghi.

Ingresso a partire da € 29,50 per la sessione diurna. Da € 24 per la sessione serale.

L’ordine di gioco di lunedì 10 ottobre:

