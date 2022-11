Serie A1 Maschile, 6^ giornata: da assegnare l’ultimo pass per le semifinali

Mentre il campionato femminile osserva una settimana di stop, la quinta giornata di Serie A1 Maschile 2022 ha fornito i primi verdetti ufficiali per la corsa scudetto. Le prime due squadre che domenica 13 novembre hanno staccato il pass per i play-off sono CT Palermo e TC Sinalunga Siena, neopromosse e uniche due squadre imbattute in questa stagione. Nel Girone 2 I siciliani sono diventati irraggiungibili per gli avversari grazie al rotondo 6-0 rifilato ai campioni in carica del New Tennis Torre del Greco. Nel Girone 3 il TC Sinalunga Siena espugna Casale 4-2 e con il +6 sul TC Parioli è certo di disputare i play-off.

Note anche le prime squadre che disputeranno con certezza i play-out. Nel Girone 1 il TC Prato è riuscito a conquistare il primo punto che dà anche fiducia, in vista della lotta per restare in Serie A1. TC Genova e Società Canottieri Casale le altre due squadre certe di dover lottare per la salvezza.

Il regolamento della competizione prevede che la prima classificata di ciascun girone si qualifica per le semifinali, con incontri di andata e ritorno. Per quanto riguarda le squadre seconde classificate manterranno il diritto di partecipare alla Serie A1 nel 2023. Le squadre terze e quarte classificate parteciperanno ad un tabellone di play-out, con formula di andata e ritorno.

La sfida al vertice del Girone 1 è stata vinta dal Park Tennis Genova di Gianluca Mager ed Alessandro Giannessi che in terra ligure ha battuto il CT Vela Messina (Fausto e Giorgio Tabacco, Federico Cinà), finalista nella scorsa edizione, che giovedì aveva recuperato la sfida con Prato della quarta giornata imponendosi per 4-2 e riagganciando così momentaneamente in vetta i liguri. Con questa vittoria il Park Genova Il Park Tennis Genova, infatti, ha messo una seria ipoteca sull’accesso alle semifinali playoff del campionato di serie A1, anche se ancora manca la certezza matematica. Ai liguri basterà un pareggio nell’anticipo della sesta giornata contro il TC Prato. La sfida, infatti, è stata anticipata a martedì 15 novembre per gli impegni di Bolelli, Fognini e Musetti in Coppa Davis.

La netta vittoria contro i vicecampioni d’Italia del CT Vela Messina, disputata campi di via Zara, con il punteggio di 5-1 per la squadra del presidente Federico Ceppellini e del capitano Tommaso Sanna, ha consentito ai liguri di raggiungere la vetta in solitaria con tre punti di vantaggio proprio sui siciliani a un turno dalla fine del girone 1.

“Tenevamo moltissimo a questo incontro, era una sfida chiave per il passaggio alla fase successiva – ha affermato il presidente del Park Genova Federico Ceppellini. “I nostri ragazzi hanno risposto alla grande: meglio di così non poteva andare anche se dovremo soffrire ancora un po’ a Prato. Oggi c’era tanta affluenza di pubblico. nonostante il tempo abbia virato verso il freddo e il ventoso a fine mattinata: i nostri soci hanno dimostrato grande attaccamento alla nostra squadra e al nostro sport”. Questo il pensiero del capitano Tommaso Sanna. “Era fondamentale vincere per avvantaggiarsi in vista dell’ultima sfida. Coppejans e Giannessi han vinto agevolmente, Sorrentino ha disputato un ottimo incontro e Mager ha saputo ben reagire. Ottima prestazione corale ma non abbassiamo la concentrazione per la trasferta di Prato. Un ringraziamento ai soci e ai simpatizzanti per il grande sostegno di questa giornata”.

Alessandro Giannessi ha firmato il primo punto dopo il netto 6-2 6-1 rifilato a Fausto Tabacco in un’ora e un minuto. Tutto facile anche per il belga Kimmer Coppejans, bravo a imporsi con il punteggio di 6-2 6-2 su Giorgio Tabacco in un’ora e 10 minuti. Anche Luigi Sorrentino legge bene il suo match e contro Federico Cinà esercita la sua supremazia con un perentorio 6-2 6-4. Gianluca Mager firma la vittoria dopo un combattutissimo match contro Maxime Janvier in 2 ore e 34 minuti. Perso 6-7 il primo set, il tennista gialloblù reagisce a tono e vince al tiebreak il secondo prima di imporsi per 6-1 al super tiebreak. A imporsi nei doppi, a seguito di ritiri per infortuni delle coppie avversarie nel corso del primo set, sono Giannessi-Coppejans e i fratelli Tabacco.

Nell’altra sfida il neo promosso TC Prato di Federico Iannaccone e Filip Horansky ha finalmente conquistato il primo punto in campionato pareggiando in casa 3-3 con lo Sporting Club Sassuolo di Enrico Dalla Valle e Federico Bondioli.

Quinto risultato utile consecutivo per la matricola CT Palermo (Salvatore Caruso, Gabriele Piraino e Omar Giacalone), capolista del Girone 2, è già qualificata ai play-off. I siciliani, una delle due formazioni imbattute in campionato, hanno sconfitto per 6-0 i campioni in carica del New Tennis Torre del Greco (Raul Brancaccio, Lorenzo Giustino). Nell’altro match il TC Pistoia di Matteo Viola e del ceco Lukas Rosol, semifinalista nel 2021, ha sconfitto in terra ligure per 6-0 il TC Genova 1893, orfano del Next Gen Matteo Arnaldi. I toscani sono saliti così al secondo posto scavalcando i campani.

Da segnalare che domenica il New Tennis Torre del Greco era privo degli elementi di punta, vale a dire Pedro Martinez, Raul Brancaccio e Lorenzo Giustino presenti nel match d’andata vinto 4-2 da Caruso e compagni. Esordio tra le mura amiche per la punta di diamante il davisman iberico Albert Ramos Vinolas numero 39 al mondo accolto con grande calore da tutti i dirigenti e dal numerosissimo pubblico presente. Francesco Mineo, schierato nel doppio, ha giocato la sua prima gara in serie A1.

Vittoria in trasferta con festa annessa per il TC Sinalunga. I toscani, capolista del Girone 3, hanno sconfitto per 4-2 la Canottieri Casale e staccato il pass per i play-off. Match in equilibrio dopo i due singolari: i toscani sono fuggiti via sul 2-0 grazie ai successi di Marcello Serafini e lo spagnolo Oriol Roca Batalla, Casale rimette il match in equilibrio grazie a Biondolillo che regola in due tie-break Luca Vanni e il ceco Svrcina che beneficia del ritiro di Matteo Gigante. Decisivi i due doppi con la coppia Roca Batalla/Serafini che si aggiudicano il primo doppio prima che il duo Bracciali/Malfatti metta il sigillo sulla vittoria piegando per 12-10 al super tie-break il tuo BIondolillo/Svrcina.

Nell’altra sfida solida prestazione del TC Parioli che sconfigge 5-1 in casa il TC Crema. Il bosniaco Mirza Basic e Flavio Cobolli conquistano due punti per il circolo romano, vincendo prima i rispettivi singolari (contro Bresciani e Vincent Ruggeri) e poi il doppio contro il duo Golubev/Cattaneo. L’altro protagonista per il TC Parioli è Pietro Rondoni che prima regola 6-3 6-2 il kazako Golubev poi in coppia con Gandolfi conquista il doppio che vale il 5-1 finale. Unico punto dei lombardi conquistato dal romeno Adrian Ungur.

Se negli altri gironi la situazione è molto chiara, lo stesso non si può dire dell’incerto Girone 4. La classifica, infatti, vede TC Rungg e Junior Perugia in vetta con 7 punti mentre TC Italia e Selva Alta Vigevano seguono a 5 punti. Rungg e TC Italia hanno giocato una sfida in meno che verrà recuperata il 17 novembre e potrebbe rivelarsi decisiva per entrambe le squadre.

Il Tennis Rungg compie l’impresa di giornata nella quinta fatica stagionale nel campionato di serie A1. La compagine diretta dai coach Manuel e Valerio Gasbarri piega per 4-2 lo Junior Perugia, centrando la seconda vittoria di fila in stagione e agganciando proprio gli umbri in vetta.

Il primo punto della giornata per gli altoatesini è arrivato grazie a Elmar Ejupovic. Opposto a Jimbo Moroni, il tennista tedesco ha vinto il primo set chiuso per 6-2, soffrendo nel secondo ma strappando il punto dell’1-0 grazie al conclusivo 6-4. Nel match più importante di giornata il piemontese Federico Gaio sconfigge il “Next Gen” Francesco Passaro, reduce dell’esperienza di Milano. In un match combattuto dove il servizio è stato un fattore, Gaio ha vinto il primo set al tie-break e sfruttato la maggiore esperienza nel secondo, chiuso sul 6-3. Il primo punto per Perugia lo conquista Gerini in tre set su Horst Rieder. Il 3-1 è siglato dal giovane Figl che ha imposto un doppio 6-4 a Gilberto Casucci. Nei doppi, il punto del 4-2 lo hanno portato a casa Gaio e Marco Bortolotti, che hanno chiuso in due set un match spettacolare contro Passaro e Ribaldi, piegati per 6-4, 7-6 (4).

“E’ stata una vittoria straordinaria – sottolinea a fine match il capitano del TC Rungg Manuel Gasbarri – battere Perugia la considero un’impresa, considerando il loro roster. Siamo in vetta e adesso il nostro destino è legato al doppio impegno contro Forte dei Marmi. In tre giorni che saranno durissimi ci giochiamo il nostro futuro, ma sappiamo che vista la classifica, può davvero accadere ancora di tutto. Se saranno playoff, salvezza diretta o playout lo sapremo solo domenica prossima. Questo gruppo però è granitico, unito, compatto e orgoglioso. Siamo pronti ad imboccare il rettilineo finale, ma mai avrei immaginato di godermi ad oggi 7 punti in classifica, in un girone davvero infernale”.

Nell’altro match il Selva Alta Vigevano, dopo il successo in casa nel recupero, ha affrontato nuovamente il TC Italia portando a casa un pareggio.

Risultati della 5ª giornata – domenica 13 novembre

GIRONE 1

Park Genova – CT Vela 5-1

Kimmer Coppejans (P) b. Giorgio Tabacco (V) 6-2 6-2

Alessandro Giannessi (P) b. Fausto Tabacco (V) 6-2 6-1

Luigi Sorrentino (P) b. Federico Cinà (V) 6-2 6-4

Gian Luca Mager (P) b. Maxime Janvier (V) 6-7(5) 7-6(7) 6-1

Alessandro Giannessi/Kimmer Coppejans (P) b. Maxime Janvier/Federico Cinà (V) 2-2 rit.

Fausto Tabacco/Giorgio Tabacco (V) b. Alessandro Ceppellini/Luigi Sorrentino 1-2 rit.

TC Prato – Sporting Club Sassuolo 3-3

Niccolò Baroni (P) c. Federico Bondioli (S) 6-2 6-1

Enrico Dalla Valle (S) b. Nicolas Edgar Carlo Parizzia (P) 6-4 6-4

Federico Iannaccone (P) b. Mattia Rissi (S) 6-1 6-3

Filip Horansky (P) b. Daniel Masur (S) 6-1 6-2

Giulio Mazzoli/Daniel Masur (S) b. Filip Horansky/Niccolò Baroni (P) 6-3 3-6 10-7

Enrico Dalla Valle/Federico Bondioli (S) b. Federico Iannaccone/Fabrizio Andaloro (P) 6-3 7-6(1)

Classifica

11 (5) Park Tennis Club Genova

8 (5) CT Vela Messina

6 (5) Sporting Club Sassuolo

1 (5) TC Prato

GIRONE 2

CT Palermo – New Tennis 6-0

Salvatore Caruso (P) b. Salvatore Marigliano (N) 6-0 6-1

Gabriele Piraino (P) b. Raffaele Barba (N) 6-0 6-3

Albert Ramos Vinolas (P) b. Giovanni Cozzolino (N) 6-3 6-1

Omar Giacalone (P) b. Salvatore Tartaglione (N) 6-2 6-0

Gabriele Piraino/Francesco Mineo Mineo (P) b. Filippo Palumbo/Antonio Marigliano (N) 6-0 6-3

Pietro Marino/Omar Giacalone (P) b. Raffaele Barba/Giovanni Cozzolino (N) 6-4 6-4

TC Genova – TC Pistoia 0-6

Leonardo Rossi (P) b. Curzio Manucci (G) 6-1 6-2

Matteo Viola (P) b. Francesco Picco (G) 6-7(5) 7-6(4) 6-0

Lorenzo Vateroni (P) b. Davide Spinetta (G) 6-2 6-1

Lukas Rosol (P) b. Gianluca Cadenasso (G) 6-3 6-4

Matteo Trevisan/Tommaso Brunetti (P) b. Curzio Manucci/Davide Spinetta (G) 6-2 6-1

Leonardo Rossi/Jacopo Landini (P) b. Gianluca Cadenasso/Francesco Picco (G) 6-4 1-6 10-8

Classifica

13 (5) CT Palermo

8 (5) TC Pistoia ASD Vannucci Piante

6 (5) New Tennis Torre del Greco

1 (5) TC Genova 1893

GIRONE 3

TC Parioli – TC Crema 5-1

Mirza Basic (P) b. Lorenzo Bresciani (C) 6-3 6-2

Pietro Rondoni (P) b. Andrey Golubev (C) 6-3 6-2

Adrian Ungur (C) b. Matteo Fago (P) 6-0 6-4

Flavio Cobolli (P) b. Samuel Vincent Ruggeri (C) 6-7(2) 6-1 3-0 rit

Flavio Cobolli/Mirza Basic (P) b. Andrey Golubev/Leonardo Cattaneo (C) 4-6 6-1 10-7

Pietro Rondoni/Gianmarco Gandolfi (P) b. Adrian Ungur/Lorenzo Bresciani (C) 6-3 6-2

Canottieri Casale – TC Sinalunga 2-4

Marcello Serafini (S) b. Alessio Demichelis (C) 7-5 7-6(3)

Oriol Roca Batalla (S) b. Facundo Juarez (C) 4-6 7-6(10) 6-2

Dalibor Svrcina (C) b. Matteo Gigante (S) 0-0 rit.

Gregorio Biondolillo (C) b. Luca Vanni (S) 7-6(7) 7-6(5)

Oriol Roca Batalla/Marcello Serafini (S) b. Alessio Demichelis/Facundo Juarez (C) 6-3 6-4

Daniele Bracciali/Amedeo Malfatti (S) b. Gregorio Biondolillo/Dalibor Svrcina (C) 1-6 7-5 12-10

Classifica

13 (5) TC Sinalunga Siena

7 (5) TC Parioli Roma

5 (5) TC Crema

2 (5) Società Canottieri Casale Monferrato

GIRONE 4

TC Italia – Selva Alta 3-3

Roberto Marcora (S) b. Lorenzo Carboni (I) 6-2 7-5

Filippo Baldi (S) b. Inigo Cervantes (I) 3-6 7-6(1) 6-3

Walter Trusendi (I) b. Antoine Benjamin Hoang (S) 6-1 4-6 7-6(4)

Marco Furlanetto (I) b. Simone Camposeo (S) 6-2 6-1

Antoine Benjamin Hoang/Davide Dadda (S) b. Lorenzo Carboni/Marco Furlanetto (I) 2-6 6-1 15-13

Walter Trusendi/Matteo Marrai (I) b. Stefano Napolitano/Filippo Baldi (I) 6-4 6-7(7) 10-7

TC Rungg – Junior Perugia 4-2

Tomas Gerini (P) b. Horst Rieder (R) 6-1 6-7(2) 6-2

Elmar Ejupovic (R) b. Gian Marco Moroni (P) 6-2 6-4

Maximilian Figl (R) b. Gilberto Casucci (P) 6-4 6-4

Federico Gaio (R) b. Francesco Passaro (P) 7-6(2) 6-3

Gian Marco Moroni/Gilberto Casucci (p) b. Maximilian Figl/Georg Winkler (R) 6-2 6-0

Federico Gaio/Marco Bortolotti (R) b. Francesco Passaro/Andrea Ribaldi Militi (P) 6-4 7-6(4)

Classifica

7 (4) TC Rungg Sudtirol *

7 (5) Junior Perugia

5 (4) TC Italia Forte dei Marmi *

5 (5) Selva Alta Vigevano

(*una partita in meno per TC Rungg e TC Italia: il recupero il 17 novembre)

A cura di Giuseppe Di Paola e Paolo Pinto