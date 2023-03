Djokovic ancora interdetto dagli USA? Il Tennis Sanremo lo invita al suo Challenger

Nel mondo dei social non è raro assistere a improbabili operazioni di convincimento portate avanti da tifosi e società sportive e rivolte ad atleti professionisti di altissimo calibro affinché si trasferiscano in una squadra non proprio in linea con il loro curriculum. L’hashtag composto dal nome del giocatore in questione, dalle parole “Come To” (cioè ‘vieni al’) e dal nome della squadra è ormai un fenomeno piuttosto tipico, nato nel 2017 per merito dei tifosi della squadra di calcio del Besiktas in occasione della trattativa che portò il difensore Pepe in Turchia. Da lì la casistica si è estesa a dismisura, registrando però pochi successi dal momento che i tentativi si sono fatti gradualmente sempre più velleitari. A invertire la tendenza ci sta provando ora il Tennis Team Sanremo che dal 26 marzo ospiterà un ATP Challenger 125 e che ha pensato bene di invitare a parteciparvi non proprio un giocatore qualunque, ma il numero 1 del mondo Nole Djokovic. Peccato, però, che per regolamento non sia proprio possibile.

Per la precisione, non è possibile limitatamente al tabellone di singolare. Il regolamento ATP vieta infatti ai top10 di iscriversi a qualsiasi torneo del circuito minore o di accettare eventuali wild card: la concorrenza diventerebbe infatti assolutamente sleale. Dunque anche se un paio di motivi avrebbero potuto far sperare nella realizzazione di un’impresa impossibile, i sogni dei sanremesi sembrano spezzati sul nascere. L’unica opzione che rimane in piedi pur traballando in modo evidente è infatti quella che vede Djokovic in campo nel torneo di doppio. Ma perché Nole dovrebbe farlo? In verità nessuna risposta sarebbe razionale, ma siccome sognare non costa nulla riportiamo comunque quei due motivi a cui magari hanno pensato anche in quel di Sanremo.

Il primo è che Djokovic avrebbe bisogno di giocare un torneo ufficiale per evitare una pausa eccessivamente prolungata. Le vicende relative alla sua richiesta di esenzione per entrare negli Stati Uniti e disputare le due tappe del Sunshine Double sono note e difficilmente si arricchiranno di un colpo di scena in vista del torneo di Miami (nonostante l’ultimo tentativo del Governatore della Florida Ron DeSantis). Il prossimo impegno del serbo dovrebbe quindi essere il 1000 di Montecarlo che inizierà il 9 aprile, quando sarà passato più di un mese dal suo ultimo match (quello perso con Medvedev a Dubai): un lasso di tempo certo non esagerato ma nemmeno ideale. Bisogna infatti ricordare le difficoltà che ebbe Nole l’anno scorso a ritrovare il ritmo nei primi tornei sul rosso dopo aver saltato diversi tornei a causa del suo status di non vaccinato.

Il secondo motivo è di carattere meramente affettivo: Novak ama l’Italia e, oltretutto, conserverà sicuramente ricordi positivi di Sanremo dove nel 2005, pochi giorni prima di diventare maggiorenne, vinse il suo terzo Challenger sconfiggendo in finale Francesco Aldi. E l’invito del Sanremo Tennis Team punta proprio su questo amarcord. Nel post della pagina Instagram del Circolo, che sta circolando diffusamente sui vari social, si leggono infatti queste parole: “Abbiamo ancora il tuo trofeo, noi ti aspettiamo per consegnartelo con la speranza di vederti giocare nuovamente sui nostri campi”.

Volendo fare incetta di proverbi, si potrebbe dire che ‘tentar non nuoce’ e che ‘la speranza è l’ultima a morire’. Nel frattempo, nella giornata di giovedì 9 marzo, nel Palazzo della Regione Liguria verrà presentato il torneo che ha preso il nome di Sanremo Tennis Cup: sarà l’occasione per mettere in vetrina questo importante evento e – perché no – attirare anche il numero 1 del mondo.