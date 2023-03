WTA Indian Wells: giornata nera per gli italiani, fuori anche Paolini e Cocciaretto

(da Indian Wells, Luca Baldissera)

T.Maria b. J.Paolini 7-5 6-1

Sinceramente, la sconfitta di Jasmine Paolini lascia molta amarezza. La veterana Tatjana Maria, affettatrice tremenda che fa della rotazione in slice sia di rovescio che di dritto la cifra del suo gioco, e che a forza di backspin si era arrampicata fino alla semifinale di Wimbledon l’anno scorso, sui campi in cemento super-abrasivo di Indian Wells sembrava potesse essere alla portata dell’azzurra.

Una giocatrice piccolina come Paolini, dalla grande capacità di accelerazione della racchetta, non dovrebbe farsi mettere tanto in difficoltà da colpi che a differenza che su erba, non schizzano via granchè bassi. Invece, dopo un inizio di match equilibrato, con Maria che va avanti di un break, e Jasmine la riprende, si arriva al 6-5 per la tedesca, ed è lì che la toscana combina la proverbiale frittata.

Quattro dritti di fila falliti in modo vistoso costano a Paolini un break da 40-15 sopra, il set, e alla fin fine l’intera partita. Infatti, Jasmine appare talmente scossa dalla vicenda da non riuscire ad abbozzare nemmeno l’ombra di una reazione. Tatjana rimane concentrata, a tagliare i suoi colpi da un lato all’altro del campo, Jasmine non riesce a essere incisiva e continua a sbagliare molto. In pochi minuti il set finisce 6-1, e così il torneo di Paolini. Anche coach Renzo Furlan, seduto poco distante da me, appare perplesso, speriamo che non ci siano stati problemi di tipo fisico per l’azzurra, vedendola da bordocampo non sembra sia stato così. Un brutto inciampo può sempre capitare nel tennis, peccato sia avvenuto in un evento di questa importanza. L’augurio è che Jasmine si possa riprendere in fretta dalla delusione.

N. Parrizas Diaz b. E. Cocciaretto 6-3 7-5 (da Indian Wells, Vanni Gibertini)

A completare l’en plein negativo per i colori azzurri è arrivata a metà pomeriggio la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto, che ha ceduto in due set contro la non irresistibile spagnola Nurria Parrizas Diaz, n. 88 del ranking mondiale. Un vero peccato per Cocciaretto che veniva da un buon momento di forma con i quarti di finale raggiunti negli ultimi due tornei WTA in Messico.

Elisabetta Cocciaretto – Indian Wells 2023 (foto Ubitennis)

Partita forse troppo difensiva contro un’avversaria decisamente a suo agio negli scambi da fondocampo, Cocciaretto si è trovata subito sotto 3-0, per poi iniziare una parziale rimonta che è stata frustrata principalmente dai suoi errori che non le hanno permesso di sfruttare le tre palle break per impattare sul 3-3. Una volta trovatasi sotto 2-4 il primo set è andato via abbastanza velocemente concludendosi 6-3 in tre quarti d’ora di gioco.

Nel secondo set è stata invece la giocatrice marchigiana a partire con il piede giusto, andando subito in vantaggio per 3-0 e consolidando la leadership con un 4-1 che sembrava preludere a una conclusione al terzo set. Nel settimo gioco, tuttavia, Cocciaretto ha concesso il controbreak dopo aver parzialmente recuperato una situazione di 0-40, esattamente come le è successo poi sul 5-5, quando ha ceduto il servizio che le è costato il secondo set e quindi il match.