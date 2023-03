WTA Miami: Carpe diem! Trevisan vince in rimonta una maratona con Liu e agli ottavi trova Ostapenko

[25] M. Trevisan b. C. Liu 4-6 7-5 6-4

Una maratona che ha finito per esaltare le doti di lottatrice di primo ordine qual è Martina Trevisan. Così si può riassumere la vittoria dell’azzurra nel terzo turno del Miami Open Presented By Itaú che dà seguito a quella ottenuta sulla qualificata giapponese Nao Hibino all’esordio, su un’altra giocatrice che con l’Asia ha a che fare essendo statunitense ma di origini cinesi: la n. 59 WTA ed ex numero 1 juniores Claire Liu, che nel 2017 oltre ad arrivare in cima alla classifica mondiale Under 18 disputò due finali Slam a Wimbledon e al Roland Garros trionfando a Londra. 3h18′ molto intense sul piano fisico, che sul rush conclusivo hanno premiato la tennista che ha mostrato più fame agonistica e una migliore tenuta atletica al cospetto della stordente umidità della Florida.

Un’affermazione maturata in rimonta con lo score di 4-6 7-5 6-4 che conferma appieno, quello che la stessa Martina aveva dichiarato ai microfoni di Ubitennis ad Indian Wells: ovvero la ritrovata capacità di battagliare sulla lunga distanza, che ne mette in luce i punti di forza nascondendone invece gli oggettivi limiti fisici per quelli che sono i parametri dell’attuale panorama del tennis femminile in cui scorrazzano a più non posso le amazzoni mentre al contrario fanno fatica ad emergere le trottoline come la 29enne fiorentina.

Una Trevisan cresciuta gradualmente all’interno della partita, che dopo un primo set giocato senza la lucidità tattica necessaria – parziale inaugurale dove si è intestardita sulla diagonale sinistra mettendo in palla il miglior fondamentale di cui dispone l’americana nel palleggio: il rovescio bimane, esecuzione filante e dall’ottimo timing che viaggia a velocità importanti; mentre il dritto è un colpo molto meno perforante e con cui non è capace di trovare una profondità adeguata – contraddistinto da svariati gratuiti inseriti in una versione complessiva decisamente a corrente alternata, ha visto finalmente la toscana ritrovare consistenza nel suo tennis e un maggiore ordine geometrico frutto in particolar modo di un innalzamento dell’incisività del proprio dritto. Nei parziali vinti, pur essendoci stato grande equilibrio e nonostante abbia concesso molte occasioni all’avversaria, l’italiana ha controllato le operazioni gettando prima alle ortiche situazioni di vantaggio potenzialmente da contraccolpo psicologico per poi far valere la sua superiore esperienza sugli sprint decisivi, dove l’americana ha mostrato il cosiddetto braccino.

Per la testa di serie numero 25 si tratta della seconda qualificazione agli ottavi di un WTA 1000, ora ad attenderla non ci sarà la n. 1 Iga Swiatek – che si è ritirata prima del torneo per via dell’infortunio alle costole occorsole in California e che curiosamente era stata proprio colei che aveva estromesso Liu al BNP Paribas Open – ciononostante troverà comunque una campionessa Slam: la belvetta e vincitrice dell’Open di Francia 2017 Jelena Ostapenko, la lettone ha superato la tds n. 13 Beatriz Haddad Maia 6-2 4-6 6-3.

Con il successo odierno, inoltre, l’azzurra si porta sul 2-0 negli head to head contro la 22enne californiana: il primo riscuote dolci ricordi nella toscana, dato che è maturato nella finale del WTA 250 di Rabat 2022 dove la “nostra” ha conquistato il suo primo titolo nel circuito maggiore.

Primo Set: il braccio di ferro sulla diagonale sinistra vede prevalere il bimane di Liu sul diritto di Trevisan

La partenza per Trevisan è tutta in salita, nonostante infatti la sfida prenda il via seguendo i dettami della lotta tanto cara a Martina; l’azzurra alternando costruzioni del punto a puntino a gratuiti piuttosto banali si ritrova immediatamente sotto 2-0 nel punteggio. La sostanza di questo inizio di match, se lo si osserva dalla prospettiva della 29enne fiorentina, è facilmente riscontrabile in una mera costatazione: Liu sta giocando meglio i quindici più importanti, che sono poi quegli che effettivamente decidono le sorti dei vari games.

La semifinalista del Roland Garros 2022, difatti, nel gioco inaugurale dell’incontro si era portata avanti 30-15 prima di concedere due palle break e capitolare alla seconda chance perdendo il proprio turno di servizio ai vantaggi. Anche nel successivo game, il primo della partita in risposta per la mancina italiana, la toscana si era inerpicata sino al pari 30, senza tuttavia anche in questo caso riuscire nella mission di salire a palla game.

Dunque, come spesso accade quando in campo c’è la nostra trottolina di Firenze e l’incontro si dispiega perennemente sul sottile filo dell’equilibrio, lo scontro che va in scena è all’insegna di chi dimostrerà di possedere maggiormente la capacità di far fruttare a proprio favore quei continui spiragli che si manifestano da ambo i lati per poter prendere in mano le redini del match. Inseguendo sul 2-1, stavolta è Martina a uscire indenne da una situazione delicata che avrebbe potuto mandare in fuga l’avversaria con tanto di doppio break e round alla battuta per salire sul 4-0 “pesante”, cancellando una pericolosissima opportunità per il secondo strappo a matrice statunitense.

Per quanto riguarda lo sviluppo tattico dello scambio, la partita è decisamente leggibile nella sua proiezione strategica: il 90% dei punti si stanno consumando sulla diagonale sinistra, dove vanno ad incocciare i fondamentali migliori da fondocampo di entrambe le protagoniste; il diritto di Trevisan contro il rovescio bimane di Claire. Chi delle due riuscirà ad essere più efficacie ed incisiva su tale direttrice, avrà probabilmente la meglio nell’esito finale della contesa. Chiaramente l’azzurra ha dalla sua il vantaggio di poter far valere da quel lato il proprio invidiabile uncino mancino, che tuttavia viene depotenziato nelle sue peculiarità per via della superficie estremamente rapida presente in Florida.

Perciò il match prosegue la propria andatura con, da un lato del campo la sostanza ritmata dell’americana di origini cinesi e dall’altro, contestualmente e contrariamente, la mancanza di solidità ed in generale una versione troppo a corrente subalterna dell’ex n. 21 del ranking. Lo score, in seguito, registra una fase centrale della sfida in cui i servizi diventano maggiormente performanti, con una sequenza di quattro giochi (dal 3-1 al 4-3 Liu) in cui la giocatrice in risposta porta a casa un totale di quattro punti. Nell’ottavo game, paradossalmente, si materializza il vero turning point del parziale: Trevisan finalmente ritrova consistenza nel suo tennis, limita gli errori e alla seconda occasione del game (su quelle che sono le prime palle break nel match per l’azzurra) centra il contro-break riequilibrando così il punteggio sul 4-4. Purtroppo, però, questa ritrovata verve di robustezza del proprio gioco da parte dell’azzurra si rivela essere un effimero fuoco di paglia. Il diritto della n. 24 al mondo ritorna balbettante, e concede il fianco alla 22enne californiana che senza farsi pregare va ad intascarsi i successivi due giochi e di conseguenza il primo set: 6-4 Liu in 51 minuti.

Secondo Set: Trevisan trova finalmente lucidità tattica e solidità, spreca un’inziale vantaggio ma rimedia nello sprint finale

La risalita della china non poteva non passare da un ulteriore brivido corso lungo la schiena. Difatti la classe ’93 rischia di cappottare definitivamente ritrovandosi sotto 15-40 al servizio nel primo game del secondo set. Tuttavia, ad un passo dal burrone per l’ennesima volta ha messo in campo la sua tigna e la propria forza agonistica: così sequela di quattro punti consecutivi e la rimonta è servita.

Martina a questo punto si rigenera, acquisendo nuove ed insperate energie mentali che si ripercuotono chiaramente anche sul piano fisico frutto pure del primo vero calo a livello di solidità dell’avversaria: la versione passiva, poco consistente e non ordinata dell’azzurra fa spazio ad una testa di n. 25 che ora finalmente fa male con il dritto, comanda lo scambio e spinge sul corrispettivo destro di Liu. Fondamentale, questo della californiana, che viaggia decisamente meno rispetto al rovescio con un’abilità nel penetrare la palla totalmente agli antipodi: conseguentemente Claire non può che accorciare, giocando costantemente senza profondità, e permettere così alla toscana di potersi aprire gli angoli a proprio piacimento. Anche il servizio, poi, si fa più incisivo: in particolare nella traiettoria slice da sinistra e quindi la fiorentina non può che navigare a vele spedite.

Sul 4-2, però, si spegne nuovamente la luce e all’improvviso con una battuta italica ritornata traballante, arriva il contro-aggancio della giocatrice di casa che da par suo ha avuto il merito di rimanere in scia nel frangente di gara in cui la rivale era nella sua “nuvola” tennistica: siamo 4-4. La reazione di carattere alla perdita del vantaggio di Trevisan non tarda a palesarsi, nel decimo game si procura in ribattuta un set point attraverso un gran passante di dritto, ma è lo stesso colpo a tradirla nel momento più importante mancando il campo in larghezza con il cross. Alla fine Liu si salva e si va ad oltranza, 5-5. Tuttavia sul 6-5 è déjà vu, Claire sbaglia l’impossibile con la sua esecuzione da fondo più instabile, il dritto, ritrovandosi 15-40 e altri due set ball da dover fronteggiare. Rimedia sul primo con il rovescio, ma la terza chance complessiva di incamerare il parziale è quella buona per Martina: il bimane in avanzamento dell’americana si stampa in rete, 7-5 Trevisan dopo oltre 1h10′ di durata della frazione.

Terzo Set: la volata finale è di Trevisan, che mostra più fame e una migliore tenuta fisica al cospetto della copiosa umidità della Florida

Pronti via, e la toscana subisce il contraccolpo dopo lo sforzo profuso per trascinare di peso lo scontro al terzo set. 0-40 e subito tre palle break consecutive da frantumare per l’italiana. In qualche modo la toscana riesce a scalare la montagna, soprattutto però grazie ad una Liu sciupona con il solito dritto. Ma purtroppo ai vantaggi, la classe 2000 si procura una quarta opportunità che questa volta è fatale alla mancina in campo. Adesso è semplicemente battaglia su ogni singolo quindici, altro game ai vantaggi in cui la caparbietà della 29enne fiorentina fa sì che l’ex n. 1 giovanile non sfrutti tre palle per il 2-0 e conceda invece l’1-1 subendo le catenate di dritto provenienti dalla racchetta di Martina. L’azzurra ora cerca di alternare sapientemente le traiettorie dei suoi ganci sinistri, per evitare di dare ritmo all’americana – situazione tattica in cui la 22enne ci sguazza appoggiandosi bene sulle fiammate italiche – sporcando di tanto in tanto il gioco con qualche tiro con parabola più arcuata. Un rischio non da poco visto la rapidità del Laykold di Miami, che può rivelarsi arma a doppio taglio, ma che la “nostra” riesce a gestire perfettamente grazie ad una grande dose di maturità.

Il duello di logoramento mentale in questo rush finale non può non trovare anche nella condizione fisica, una chiave di lettura utile nell’indirizzare la sfida verso una o l’altra direzione dato l’elevato grado di umidità che si percepisce (entrambe le giocatrici ad ogni cambio campo sono infatti costrette ad asciugare una sudorazione in continuo aumento) quando in Florida si stanno avvicinando le 21:00, mentre in Italia si è ad una sola ora dallo scocco dell’ora legale, e sono quasi tre le ore complessive del match. La serrata contesa non cenna a placarsi, si arriva a metà parziale – 3-2 per Trevisan – in cui quattro dei primi cinque games del set sono andati ai vantaggi ma dove comunque a concedere di più al servizio è stata la toscana con altre cinque palle break distribuite in due distinti turni di battuta. Ma è certamente Martina, in questo momento, ad avere il controllo delle operazioni denotando una migliore tenuta atletica coadiuvata da una maggiore determinazione nel volersi andare a prendere il successo. E difatti nel sesto game, l’allieva di Matteo Catarsi rompe gli indugi breakkando grazie ad super punto sugli scudi vinto in difesa: rappresentativo della garra della toscana, prima recupera con il back bimane per poi agganciare la sfera in corsa dall’altro lato del campo con il dritto in chop a tagliare la metà campo avversaria e trovare il vincente sull’angolo opposto.

Tuttavia come avvenuto pedissequamente nel secondo set, l’azzurra si “mangia” un altro vantaggio facendosi agganciare dal 4-2 al 4-4. In questa volata finale, si sta assistendo ad una crescita generale del livello complessivo della partita: ambedue stanno esprimendo il massimo sforzo nonostante la rispettiva riserva energetica oramai ridotta al lumicino, soprattutto Liu essendo più in difficoltà sul piano fisico sta abbandonando la sua comfort zone del palleggio intenso dalla linea di fondo per verticalizzare maggiormente. Ma ancora una volta sono la fame e la superiore esperienza di Martina a tracciare la differenza, sul 5-4 con tanto di aiutino da parte di Claire che tradisce ancora tensione quando la palla scotta come già dimostrato a fine secondo set manda agli archivi un doppio fallo sul 30-30 e poi tocca a Martina completare l’opera con un passante lungolinea di diritto al fulmicotone raccattato letteralmente da terra. La maratona è sua, dopo 3h18′ con set finale durato la bellezza di 1h16′ la n. 1 del nostro movimento femminile sfrutta la porzione di tabellone lasciata sguarnita dal ritiro di Swiatek e vola agli ottavi di un ‘1000’ per la seconda volta in carriera.