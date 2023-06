Roland Garros, Jabeur rilancia: “Triste per il ko, ma so che posso vincere Wimbledon”

La conferenza stampa con cui la tunisina Ons Jabeur si congeda dallo slam parigino dopo essere stata rimontata dalla brasiliana Haddad Maia 3-6 7-6(5) 6-1 nei quarti di finale del Roland Garros.

IL MODERATORE: Ons, se vuoi solo darci un tuo pensiero sulla partita e sulla tua prestazione di oggi.

ONS JABEUR: Non vuoi sapere come mi sento? (Ridendo.) Partita difficile. Voglio dire, non è mai facile affrontare Beatriz, ma ha giocato molto bene. Probabilmente era fisicamente più pronta di me, ma è quello che è. È il tennis, nella mia testa è già iniziata la stagione sull’erba.

D. Considerando da dove vieni, considerando il resto della tua stagione, in particolare la parte della stagione sulla terra battuta, quali erano le tue aspettative? Potresti dire di essere soddisfatta della tua prestazione complessiva indipendentemente dal fatto che ovviamente volevi fare meglio?

ONS JABEUR: Vogliamo sempre fare meglio, a meno che non vinciamo il titolo. Ma penso che sia stato un grande torneo. Onestamente non mi aspettavo di essere nei quarti di finale. Soprattutto questo è il mio primo torneo dopo essere stata infortunata. Penso che sia stato buono. Ho cercato di spingermi fino alla fine, ma penso di essere abbastanza soddisfatta dei risultati. Vuoi sempre spingere di più, ma voglio dire, spero che la prossima volta andrà meglio.

Q. Mi sento come un vecchio, perchè penso che il tuo modo è il modo giusto per gioca a tennis provando colpi diversi, per cambiare molto, tutto. Ma a quanto vedo, sembra che il tennis femminile stia diventando aggressivo come quello maschile. I primi due colpi, servizio e risposta, soprattutto risposta, sono determinanti. Sei d’accordo che questo è il tennis? Voglio dire, guardando ora a Gauff e Swiatek, è solo risposta, boom, boom. È questo il tennis adesso, o è ancora un posto per qualcuno come Ons Jabeur?

ONS JABEUR: Beh, credo che il tennis femminile sia sempre stato aggressivo per qualche motivo. Voglio dire, potevi vedere Sharapova, Serena, Venus, giocatrici molto potenti. Ma c’è sempre stato un bel mix. Voglio dire, sfortunatamente Ash Barty si è ritirata, ma era una che variava molto il gioco. Iga, è aggressiva, ma con un po’ più di spin rispetto forse a Sabalenka. Rybakina è più aggressiva. Sì, penso che ci sia un mix di molte cose, il che rende molto interessante vedere molti cambiamenti in questa top 10 o top 20. Sulla terra battuta penso che dovresti provare a mescolare un po’ le cose, ed è forse quello che la maggior parte delle giocatrici sta cercando di fare ora tranne Aryna. lei colpisce sempre piuttosto forte.

Q. Nella tua risposta di apertura hai detto che forse lei era un po’ più fisicamente pronta per la partita di oggi rispetto a te. Puoi darci un’idea di come ti sentivi a corto di energia, il polpaccio sta bene?

ONS JABEUR: Sì, grazie a Dio, non c’è niente che fa male. Non ho avuto molto tempo per prepararmi soprattutto per la stagione sulla terra battuta e ne avrei avuto bisogno perché è più esigente per il fisico di qualsiasi altra superficie. Mi sento bene. Penso di essermi affrettata a tornare sul circuito, ma è perché volevo essere pronta per il Roland Garros. Sai, forse non ho avuto abbastanza tempo per prepararmi, ma ho fatto del mio meglio.

Ho fatto quello che potevo fare in un breve periodo di tempo. Probabilmente lei ha giocato più a lungo di me, ma è una bestia e le auguro tutto il meglio. Onestamente, sento che la mia storia e la sua storia sono un po’ simili. Sono molto felice per lei e per il Brasile, e spero che possa fare molto di più per il suo paese. Adesso cercherò di riposarmi un po’ e di essere pronta, ma per ora sto bene.

Q. Allo stesso modo, hai avuto la sensazione entrando in partita oggi che forse avresti vinto in due set, è stata una di quelle partite in cui ti sentivi di non poter spingere fino in fondo?

ONS JABEUR: Voglio sempre vincere in due set. Ho pensato che forse avrei dovuto essere più aggressiva o forse avrei dovuto intervenire di più nel secondo set, soprattutto ho avuto la mia possibilità sul 5 pari. Ma sì, non è mai facile. Ho cercato di non avere rimpianti perché fanno male di notte. Sai, non ti fanno dormire bene, ma purtroppo questo è il tennis. L’unica cosa che forse avrei dovuto fare di più è essere più aggressiva nel secondo set.

Q. Sei una persona che fa così tanto per il tennis e per il tennis femminile. Hai appena detto che pensi che la tua storia e la sua siano un po’ simili. Quindi, se potessi svilupparlo un po’. In che senso pensi che Bia sia una vincente?

ONS JABEUR: Beh, penso che dovresti rispondere alla domanda tu più di me. Sai cosa sta succedendo in Brasile più di me. Voglio dire, credo che per quanto riguarda la storia, ovviamente, il Brasile avesse più giocatori che in Tunisia. Ma c’è anche un altra giocatrice che gioca in doppio dal Brasile, ma rappresenta il proprio paese e sente quella pressione e viene dal Brasile, un paese così straordinario, forse più conosciuto per il calcio che per il tennis. Ma capisco da dove viene. Capisco la pressione che ha, ma sta gestendo molto bene e sta facendo molto di più nel suo paese per ispirare sempre più ragazze più giovani.

Inoltre, sta andando alla grande per il tennis femminile in generale. Non solo per il Brasile, ma nel mondo. Onestamente, le auguro tutto il meglio. Penso che mi abbia battuto oggi. Non sono sicura che dovrei dire più cose positive su di lei (ridendo). Onestamente amo molto Maia, e probabilmente negli ultimi due match che ha vinto, ho pianto con lei. È davvero fantastica e merita tutto il meglio e spero che un giorno possa vincere un Grande Slam.

Q. Ons, mi è davvero piaciuto vederti giocare qui al Roland Garros nelle ultime due settimane. Una delle cose che mi ha davvero colpito è la tua abilità di giocoliere che fai prima di ogni partita. Quindi volevo sapere, com’è destreggiarsi tra tutti i tuoi impegni in campo e fuori dal campo durante un Grande Slam, e cosa ti fa più piacere qui al Roland Garros quest’anno?

ONS JABEUR: Con le mani intendi?

D. Sì.

ONS JABEUR: Voglio dire, ho una carriera da clown se non funziona con il tennis. È un buon esercizio per gli occhi e mi piace farlo. Ti piace più il mio gioco di destrezza che il mio drop shot, o qual è il migliore?

D. (Microfono spento.)

ONS JABEUR: È solo una routine che faccio con Karim, e cerco di migliorare un po’ la mia reazione e le mie abilità in campo. Penso che questo sia d’aiuto per il mio tennis.

Q. Parlando dell’andare avanti per giocare a Wimbledon e dei preparativi, puoi parlare un po’ del tuo programma, di come sarà la tua preparazione? E per caso ti senti in grado di replicare con una vittoria in più quello che hai fatto l’anno scorso?

ONS JABEUR: Per ora penso che avrò lo stesso programma. Berlino, Eastbourne. Forse Venus vuole giocare il doppio lì. Non sono sicura. Non me l’ha ancora chiesto. Poi Wimbledon. Sto solo cercando di giocare quante più partite possibile. Ad essere onesta con te, voglio divertirmi a giocare sull’erba perché mi diverto molto. Ho il matrimonio di mio fratello prima, quindi farò una festa per un po’ e sarò pronta. Spero di andare a vincere davvero il titolo a Wimbledon. Lo sto sognando. È qualcosa che ho sempre voluto. L’anno scorso sono stata sfortunata perché ero molto vicina. Quando metto qualcosa nella mia mente, so che posso farcela.

D. Un’altra domanda sull’erba. Mi stavo solo chiedendo, pensi che sarai pronta fisicamente per la stagione sull’erba visto che hai detto di aver affrettato la preparazione per essere pronta per Parigi? Inoltre, dato che sei andata in finale a Wimbledon l’anno scorso, pensi che poter arrivare in finale senza dover difendere i punti sarà un vantaggio?

ONS JABEUR: Beh, in primo luogo, sì, penso che potrei essere pronta perché fisicamente ti sforzi molto di più sulla terra rossa piuttosto che sull’erba. Penso che forse questa al Roland Garros sia stata la mia preseason per la stagione sull’erba. Ma sono in buona salute, quindi proveremo a lavorare sempre di più su alcune cose. Penso che la stagione dell’erba mi stia andando bene. Per i punti che non ci sono da difendere, sì, è un po’ strano. Ma è divertente perché da quando Wimbledon è finito l’anno scorso, una volta ho detto, Oh, i punti sarebbero stati buoni. Poi dopo ho pensato, Nah, non credo di aver bisogno dei punti, sai. Quando eravamo vicini alla gara, ero tipo, okay, sarebbe stato meglio avere i punti ora. Ora invece penso che mi vada bene che non ci siano stati (Ridendo.)

D. Come ti senti dopo questa partita? Abbiamo visto che stavi bene lì dentro al campo

ONS JABEUR: Sì, sono un po’ triste. Volevo davvero andare oltre in questo torneo, ma a un certo punto devi solo accettare il tuo stato fisico. Ma ovviamente non posso criticare me stessa perché è stato il mio primo torneo dopo un infortunio. Ho fatto tutto quello che dovevo. Mi sono davvero allenata duramente, e questo è il tennis. Devo accettarlo e continuare a lavorare ancora di più per essere veramente pronta per la stagione sull’erba.

Q. Sei particolarmente dispiaciuta di non essere riuscita a mostrare il tuo miglior tennis qui, abbiamo visto che hai avuto molto supporto da parte del pubblico, in particolare per quanto riguarda gli altri Grandi Slam?

ONS JABEUR: Penso, in generale, di aver giocato molto bene in questo torneo. È stato davvero bello vedere i tunisini in mezzo alla folla perché so che non c’erano biglietti, ed è stato terribile vedere lo stadio vuoto. C’erano molti tunisini che volevano venire a vedermi giocare. Ma ho davvero dato il massimo. Ho dato tutto quello che potevo per questo torneo e sto cercando di essere pronta al 100%. Se qualcuno mi avesse detto all’inizio del torneo, pensi che giocherai i quarti di finale qui, avrei detto, forse, non lo so.

D. Ti fa sentire bene essere nei panni di un estranea? Stavi nascondendo il tuo gioco? Sto pensando a Wimbledon l’anno scorso. Mentalmente è una buona posizione essere nella posizione di outsider?

ONS JABEUR: Beh, in realtà mi adeguo troppo. Cerco di accettare la mia posizione. Ho visto l’allenatore di Alcaraz dire che devi accettare di essere nella posizione di essere un favorito qui al Roland Garros, quindi accetto qualsiasi posizione qui, favorita o meno. Fa parte del gioco. Fa parte di tutto. Proprio nel modo in cui accettiamo le posizioni in cui giochiamo durante le partite, devo accettare tutto e imparare a farlo. Questo è quello che ho cercato di fare in questo torneo.

Q. Questo quarto di finale è il tuo miglior risultato qui. Riuscirai a costruire fiducia su questo risultato per il prossimo Roland Garros e per le prossime Olimpiadi?

ONS JABEUR: Sì, ovviamente. Adoro il Roland Garros. Adoro stare qui. Prenderò quest’anno come un anno molto positivo qui al Roland Garros e cercherò di prepararmi per la fine della stagione perché ora dobbiamo cambiare la nostra mentalità sull’erba. È una stagione lunga e cercherò davvero di lavorare sul mio gioco per cercare di essere pronta per il prossimo anno.

D. Sappiamo che stai sognando di vincere il torneo qui. Ora andrai alla stagione dell’erba. Quale superficie preferisci? Quale superficie è la più efficace per il tuo gioco?

ONS JABEUR: Beh, dato che oggi ho perso dirò erba. Preferisco giocare sull’erba con il mio stile e i ritmi che cambiano. Posso far male a molti altre giocatrici più che qui al Roland Garros, che richiede un tennis più fisico. Non è che non mi piaccia il campo in terra battuta, ma mi diverto molto sull’erba.

D. Parlando di Beatriz, a quanto pare la conosci bene. Noi non la conosciamo molto bene. Puoi parlarci di lei, della sua personalità, del suo background. Pensi che rimarrà davvero lassù tra i primi 10, i primi 15?

ONS JABEUR: È una giocatrice che gioca molto bene. Un mancino che fa davvero male alle avversarie. So che ha uno spirito vincente. Ci conosciamo da molto tempo e sapevo che giocava molto bene e doveva solo modificare alcune cose. Da quando ha fatto questo, è davvero cresciuta e ha ottenuto ottimi risultati, specialmente sull’erba. Ha giocato molto bene l’anno scorso. Penso che anche a Toronto abbia giocato molto bene. È onesta, una brava persona fuori dal campo, e penso che possiamo davvero fidarci di lei perchè è corretta. L’abbiamo visto oggi. C’era un segno che ha cancellato dicendo, la palla è dentro. Non credo che molti giocatori abbiano la personalità di Maia.