WTA Hong Kong: sarà Siniakova a sfidare Trevisan (sabato 14 ore 10). Blinkova-Fernandez l’altra semifinale

La miglior notizia di giornata proveniente da Hong Kong è certamente la semifinale raggiunta da Martina Trevisan grazie al successo su Elise Mertens, che contemporaneamente le è valsa il rientro in top40 (n°38 live) e la prima semifinale in carriera sul cemento. A sfidare la tennista toscana sarà un po’ a sorpresa Katerina Siniakova, emersa dopo una dura battaglia contro Anastasia Pavlyuchenkova. Nell’altra semifinale, quella della parte alta, si sfideranno Leylah Fernandez e Anna Blinkova, vittoriose rispettivamente su Linda Fruhvirtova e Sara Sorribes Tormo. Ad aprire il programma di sabato 14 ottobre saranno proprio queste ultime, in campo a partire dalle 8 italiane. A seguire, non prima delle 10, toccherà a Trevisan e Siniakova. Vediamo come sono andati i quarti in questo venerdì.

[5] A. Blinkova b. S. Sorribes Tormo 7-6(3) 6-3

Anna Blinkova, testa di serie n° 5, è la prima giocatrice a raggiungere le semifinali del Prudential Hong Kong Tennis Open, WTA250 che si sta disputando a Hong Kong. La tennista russa sconfigge in due set molto tirati la spagnola Sara Sorribes Tormo, dopo essersi ritrovata sotto per 3-0 nel primo parziale. La nativa di Mosca si è però dimostrata complessivamente più completa dell’iberica, soprattutto nella spinta da fondo, risultando più offensiva rispetto alla contendente e chiudendo anche parecchi scambi a rete con profitto.

Recuperato da Blinkova il break di svantaggio concesso in apertura, tra le due c’è un continuo scambio di break e controbreak fino al tie-break, poi dominato dalla n° 37 delle classifiche per 7 punti a 3. Nel secondo parziale, invece, a differenza di ciò che era accaduto nel primo, i servizi fanno la differenza in positivo, perché fino al 3-3 si arriva senza nessuno scossone. Da lì in poi, però, Blinkova cambia marcia e incamera tre games consecutivi, grazie anche ad alcuni rovesci molto precisi che spolverano le righe. Sorribes Tormo, invece, aumenta il numero di errori e cede di schianto, conquistando appena tre punti nei tre giochi finali e arrendendosi 7-6(3) 6-3.

Job done 👍



No.5 seed @blinkova_anna gets past Sorribes Tormo 7-6(3), 6-3 and now awaits the winner of Fernandez/Fruhvirtova in the semifinals. #PHKTO2023 pic.twitter.com/A6EjWzNK67 — wta (@WTA) October 13, 2023

L. Fernandez b. L. Fruhvirtova 7-6(2) 6-2

Grande lotta, almeno per un set, anche tra Leylah Fernandez e Linda Fruhvirtova, partita che si è conclusa con un punteggio quasi identico rispetto a quella tra Blinkova e Sorribes Tormo. A spuntarla è la canadese che, dopo essere stata a un passo dal cedere il primo parziale sul 5-6, 30-30, spinge il piede sull’acceleratore e fa suo il tie-break senza problemi, aiutata anche da un gran passante di dritto da molto lontano che lascia ferma la sua rivale. Fin lì si era giunti punto a punto, con una lotta che pian piano vedeva alzarsi anche il livello della qualità.

Stand and DELIVER 💫@leylahfernandez snatches the first set over Fruhvirtova in a tiebreak, 7-6(2)!#PHKTO2023 pic.twitter.com/CLslx8WEWL — wta (@WTA) October 13, 2023

Nel secondo set, dopo uno start in equilibrio fino al 2-2, la finalista dello US Open 2021 e attuale n°60 WTA conquista quattro giochi consecutivi che le consegnano la vittoria. Fernandez mostra una buona parte dello sconfinato repertorio che abbiamo imparato a conoscere nel tempo, come per esempio alcune sue discese a rete, a volte anche avventate, ma proficue per l’enorme qualità nel tocco da parte di Leylah. Fruhvirtova, dal canto suo, cerca con ogni strumento a disposizione di rimanere agganciata all’avversaria, mettendo pressione nei turni di risposta, ma alla fine paga due giochi disastrosi alla battuta e cede in un’ora e 44’ di gioco. Fernandez affronterà ora proprio Blinkova, con la quale è in perfetta parità nei precedenti (1-1).

Showstopper Leylah 🤹‍♀️@leylahfernandez sails into her first WTA semifinal since February of last year! #PHKTO2023 pic.twitter.com/uORjyfj708 — wta (@WTA) October 13, 2023

K. Siniakova b. A. Pavlyuchenkova 7-6 (1) 6-4

L’ultimo quarto di giornata rispetta l’andamento dei match precedentemente raccontati. Anche Katerina Siniakova e Anastasia Pavlyuchencova, infatti, si danno battaglia fino al tie-break prima di decretare la vincitrice del parziale inaugurale. Set che aveva visto la ceca partire meglio, con un break a zero nel terzo gioco che, tuttavia, non solo la russa si è immediatamente ripreso, ma dopo aver cancellato al servizio cinque opportunità per un nuovo break ne ha trovato un altro, portandosi sul 4-2. Nella fase centrale della prima frazione, tuttavia, i servizi non l’hanno certo fatta da padrone: Siniakova è infatti riuscita ad evitare l’allungo della sua avversaria, agganciandola sul 4-4.

Da quel momento la situazione si è stabilizzata, senza più palle break offerte fino al già menzionato tie-break. Una valanga di errori di Pavlyuchenkova lo hanno consegnato direttamente nelle mani della n°85 del ranking, che senza fare nulla di particolare si è ritrovata avanti nel punteggio. Davvero fallosa la russa, specialmente con il dritto, che però è riuscita a non accusare il colpo ad inizo secondo set, sventando un break point ed evitando di partire inseguendo. Dopo un rapido scambio di break tra sesto e settimo gioco la ceca ha sfruttato al meglio la possibilità di servire per prima, restando avanti nel punteggio e piazzando la zampata decisiva sul 5-4. Anche in questo caso c’è lo zampino della russa, che con un paio di gratuiti sanguinosi ha di fatto consegnato gioco, partita e incontro alla rivale. Siniakova vince 7-6(1) 6-4 in quasi due ore e raggiunge Martina Trevisan in semifinale. I precedenti, entrambi sul cemento, recitano 1-1: l’azzurra ha vinto l’ultimo, lo scorso anno a Guadalajara.

A celebratory selfie 🤳😁@K_Siniakova defeats Pavlyuchenkova 7-6(1), 6-4 to move into the last four in Hong Kong! #PHKTO2023 pic.twitter.com/BYUDx3hXUJ — wta (@WTA) October 13, 2023

Ha collaborato Federico Martegani