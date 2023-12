Chris Evert ricomincia la chemioterapia dopo il ritorno del cancro ovarico

Chris Evert ha annunciato che il cancro alle ovaie è tornato, ad undici mesi di distanza da quando pensava di esserne definitivamente liberata.

Durante il primo ciclo di chemioterapia a cui si è sottoposta, iniziato due anni fa, la 21 volte campionessa Slam ha sempre promosso l’importanza di fare controlli periodici per la salvaguardia della propria salute. Ed ora dopo che il male è ricomparso, la 68enne della Florida ha dovuto gioco forza rinunciare a far parte della squadra di commentatori della ESPN che si occuperà della copertura dell’Australian Open del 2024.

L’ex campionessa non sarà presente a Melbourne, poiché ha già cominciato un nuovo ciclo di trattamenti chemioterapici: “Anche se questa è una diagnosi che non avrei mai voluto sentire, mi sento ancora una volta fortunata che sia giunta in tempo” ha dichiarato Chris. La settimana scorsa, infatti, l’ex n. 1 del mondo ha subìto un altro intervento chirurgico dopo che i medici che l’hanno in cura avevano scoperto tramite TAC delle cellule tumorali nella stessa regione pelvica in cui erano state riscontrate la prima volta. Tutte le cellule in questione sono state rimosse, dandole l’opportunità di ricominciare la chemio.

“Incoraggio tutti a conoscere la storia della propria famiglia e a difendere se stessi. La diagnosi precoce salva la vita. Sii grato per la tua salute durante le festività natalizie. Sarò pronta per il resto della stagione del Grande Slam!” ha concluso ai microfoni di ESPN.

Nel dicembre del 2021, Evert aveva deciso di sottoporsi ad un’isterectomia preventiva in quanto sua sorella Jeanne era venuta a mancare l’anno primo all’età di 62 anni per via di un cancro alle ovaie.

Proprio grazie a questo controllo, fu scoperto un tumore maligno nella tube di Falloppio con conseguente diagnosi di cancro ovarico al primo stadio. Da quel momento, l’ex campionessa statunitense ha dovuto affrontare sei diversi cicli di chemioterapia prima di poter tornare a vestire i panni di Talent per ESPN. I medici, dopo un controllo di verifica avvenuto lo scorso gennaio in cui appurarono la buona salute di Chris, dichiararono che le probabilità di ritorno del cancro fossero del 10%. Perciò il peggio sembrava alle spalle, e difatti la 18 volte vincitrice di una prova Major in singolare presenziò prima alla cerimonia di consegna del trofeo femminile ad Iga Swiatek al Roland Garros e successivamente alla medesima premiazione alle WTA Finals di Cancun, consegnando il titolo nuovamente la polacca.

Tuttavia la battaglia per Chris non è ancora terminata, e questa volta il messaggio che lancia è indelebilmente chiaro: apprezzare sempre e comunque il proprio benessere, fisico e mentale, non darlo mai per scontato.