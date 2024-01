Australian Open: Sabalenka brutale, Seidel KO in 53 minuti

[2] A. Sabalenka b. [Q] E. Seidel 6-0 6-1

Aryna Sabalenka ha iniziato nel miglior modo possibile l’Australian Open 2024, dove difende il titolo, battendo con un sonoro 6-0 6-1 la tedesca Ella Seidel (numero 173 del ranking WTA). La campionessa in carica non ha sentito la pressione in questo esordio di torneo e ha chiuso la pratica in soli 53 minuti di gioco.