Panatta dalla parte di Berrettini: “Era tra i primi dieci al mondo. Sono disgustato da certi commenti”

Leggere gli attacchi rivolti a Matteo Berrettini e a Melissa Satta, non può che costringere a riflettere su quanto l’odierna società abbia perso valori così importanti come quelli dell’empatia, del rispetto, del silenzio. C’è un ragazzo distrutto, non solo fisicamente, da un’infinità di infortuni che non gli han permesso di respirare da Wimbledon 2022. Il covid, l’addome, la caviglia, i muscoli, il piede destro… Probabilmente è impossibile per un qualcuno che non fa dello sport la propria intera vita, comprendere quanto la situazione dell’ex numero 6 al mondo, sia al limite del sopportabile. Come fare, allora? Serve continuare a provarci. Ed è ciò che fa Matteo Berrettini, da oltre due anni, provando disperatamente a tornare quel giocatore che ha riportato (finalmente) in alto il nostro paese, conquistando una finale Slam da sogno, dando speranza a milioni di tifosi italiani. Se oggi il tennis in Italia sta sempre più diventando uno sport “popolare”, è anche, soprattutto, merito suo.

Come sappiamo, però, è sempre facile dimenticare tutto. La pensa così Adriano Panatta, che si schiera con decisione al fianco di Matteo e Melissa, difendendoli dalle vili critiche mossegli dal popolo social: “Mi dispiace molto per lui, era andato in Australia perché convinto di poter giocare ma è stato davvero sfortunato. Da un anno purtroppo va così – sono le sue parole alla “Domenica Sportiva” – Sono disgustato dal trattamento che gli stanno riservando. Gli danno la colpa di avere accanto una bella ragazza e vivere una storia d’amore. Danno la colpa a Melissa Satta… è una cosa brutta. Li stanno massacrando ma l’amore non ha mai fatto male a nessuno. Speriamo che Matteo possa tornare quanto prima quello di due anni fa. Era tra i primi dieci del mondo, era in finale a Wimbledon, non dimentichiamolo”. Da sempre insieme sul rettangolo di gioco, si unisce alla crociata anche l’ex campione Paolo Bertolucci, con un commento su X: “Leggo vergognosi commenti su Berrettini, lui è in grado di gestire la propria vita. Vi consiglio di concentrare tutte le attenzioni sulla vostra”. Probabilmente, non serve aggiungere altro. Roman Bongiorno