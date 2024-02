ATP Delray Beach: Fritz trova la semifinale, Tsitsipas perde la top 10 dopo 5 anni. Sarà derby con Giron

Una notte senza molto da raccontare, quantomeno sul campo, quella vissuta a Delray Beach con i quarti di finale del Delray Beach Open presented by VITACOST.com. Dopo le comode vittorie dei n.2 e 3 del tabellone Tiafoe e Paul la palla è passata a Taylor Fritz, n.1 d’America e del torneo, che se dovesse vincere il torneo, al netto delle notizie da Rotterdam, avrebbe la certezza di rientrare tra i primi 10 al mondo. A discapito, questa è la certezza, di Stefanos Tsitsipas, che verrà sostituita o dall’americano o da uno tra Dimitrov e De Minaur. Una notizia a suo modo sconvolgente per il tennis degli ultimi anni, dato che l’ultima classifica senza il nome del greco tra i primi 10 risale risale a 1820 giorni prima, il 25 febbraio 2019. E, se in top 10 non dovesse rientrarci Dimitrov, che vincendo in Olanda vi riuscirebbe al di là dei concorrenti, per la prima volta nella storia della classifica ATP nessuno dei primi 10 giocatori del mondo giocherebbe il rovescio a una mano.

Segno dei tempi che cambiano, non come i set di Fritz. L’americano ha infatti rifilato un 6-3 periodico a Rinky Hijikata, giustiziere di Matteo Arnaldi. 1h e 15 di match, da tre break totali e il 26enne di San Diego che neanche una volta ha concesso chance all’australiano di strappargli il servizio. Un monologo, con la battuta e il dritto di Fritz troppo superiori. Hijikata sa come difendersi, ha un ottimo gioco da cemento, ma una palla troppo leggera se paragonata all’americano. Anche tante variazioni di rovescio lungolinea e un gioco molto propositivo, con discese a rete tutt’altro che occasionali hanno contraddistinto la partita dell’americano, coraggioso nello sperimentare in vista del Sunshine Double. Questa vittoria gli regala la 28esima semifinale (12-17) in carriera, con la metà di queste arrivate dall’inizio del 2022. Sarà la seconda a Delray Beach dopo il successo finale dello scorso anno.

L’avversario di Fritz sarà Marcos Giron, che conferma uno splendido momento di forma. Dopo aver battuto Mannarino per la seconda volta in quattro giorni l’americano ha eliminato senza particolari problemi Patrick Kypson. 6-4 6-4 in 1h e 19 minuti, con un break per set e anche lui senza concedere neanche un’occasione in risposta all’avversario. Solita partita pulita alla Giron, con un ritmo sostenuto da fondo e una buona progressione di dritto; ancora troppo acerbo e leggero Kypson, che trova però un ottimo risultato mostrando incoraggianti segnali di crescita. Il californiano raggiunge dunque la seconda semifinale di fila, sesta in carriera, record di 2-3, con le vittorie arrivate la scorsa settimana a Dallas e San Diego nel 2022. Entrambe finali perse. Ma soprattutto, a 30 anni, ritoccherà il suo best ranking al n.44. Cercherà la terza finale della carriera, contro un giocatore che cerca invece la tredicesima, e ha vinto 3 precedenti su 4, compreso l’ultimo a Ginevra.