WTA Dubai: Paolini e Kalinskaya a caccia del primo WTA 1000 della carriera (LIVE, 15:30 SKY Sport Tennis)

Una finale lontana da quella che ci si attendeva animerà l’ultima giornata del Dubai Duty Free Tennis Championships, secondo torneo WTA 1000 della stagione femminile.

A giocarsi il titolo saranno la nostra Jasmine Paolini, numero 26 del ranking WTA, e la russa Anna Kalinskaya, numero 40 delle classifiche mondiale, arrivata all’ultimo atto partendo dalle qualificazioni. Sarà possibile seguire la sfida live su Sky Sport Tennis a partire dalle 15:30.

La sfida che animerà il sabato emiratino sarà la quarta finale di un WTA 1000 che vedrà di fronte due tenniste non teste di serie . Evento già accaduto a Wuhan nel 2017 e nel 2018 e a Cincinnati nel 2022.

Una prima volta in un match di così alto livello per entrambe le tenniste che cercheranno di mettere in bacheca il primo titolo WTA 1000, con la certezza per entrambe di lasciare comunque Dubai con il best ranking.

Il percorso di Kalinskaya

Kalinskaya è reduce da un tour de force niente male con sette match vinti in otto giorni. Un percorso iniziato con due comode vittorie nelle qualificazioni e che ha visto la venticinquenne russa sconfiggere tre top 10 in pochi giorni. La prima vittima è stata la lettone Jelena Ostapenko, una delle tenniste più in forma del 2024. Dopo sono arrivate le vittorie contro due top3, Coco Gauff e Iga Swiatek.

Una corsa in quel di Dubai che dà seguito all’exploit di Melbourne. All’Australian Open, sfruttando lo spazio lasciato dalle eliminazioni anticipate di Rybakina e Kasatkina, la russa si spinge sino ai quarti fermata solo dalla futura finalista Zheng Qinwen.

La russa si sta muovendo molto bene in campo, colpendo molto profondo. La russa ha tenuto bene al servizio e ha risposto in maniera aggressiva, facendo perdere la calma anche a una tennista molto quadrata come Iga Swiatek.

Iniziata la stagione da numero 80, Kalinskaya è certa di lasciare Dubai almeno nella top 30, con la possibile di fare il suo ingresso in top 20 in caso di titolo. Un territorio nuovo per Kalinskaya che però in questa settimana ha dimostrato di giocare in maniera calma e distaccata.

Sinora solo una tennista provenienti dalle qualificazioni ha vinto un WTA1000, dal 2009 data in cui il circuito WTA ha l’attuale struttura. Si tratta di Caroline Garcia che nel 2022 si aggiudicò il torneo di Cincinnati. Chi cercherà di interrompere la striscia positiva di Kalinskaya è Jasmine Paolini.

Kalinskaya sarebbe, in caso di successo, la terza tennista a conquistare come primo titolo un WTA 1000. Prima di lei ci sono riuscite tenniste del calibro di Bianca Andreescu e Naomi Osaka, che si aggiudicarono il torneo di Indian Wells.

Il percorso di Paolini

La ventottenne italiana, attuale numero 28 al mondo, dal canto suo è reduce da una settimana folle e ricca di colpi di scena. Sembrava già compromessa la sua avventura a Dubai sin dal primo turno contro Haddad Maia. La toscana si trovava sotto di un set e un break, ma poi è arrivato un parziale di 10 game consecutivi che le hanno portato a vincere il match. Contro Fernandez ha vinto in due set, ma in entrambi i parziali si è trovata ad inseguire. Stessa partenza ad handicap anche nel match con Sakkari. Il tutto senza dimenticare la semifinale per cuori fuori contro Cirstea, con sei set point annullati prima di chiudere al secondo match point.

Un percorso che dimostra come uno dei punti di forzi dell’azzurra sia la tenacia e la capacità di non mollare mai. Paolini in questa settimana sta ottenendo il meglio dal suo dritto, oltre agli ottimi angoli con il rovescio.

Paolini è già certa di lasciare Dubai con il best ranking di numero 16, ma entrerebbe in top 15 in caso di successo. La toscana è la quinta italiana ha raggiungere la finale in un “1000” o categoria equivalente (Tier I, Premier Mandatory, Premier 5). La prima è stata Schiavone (Mosca 2005) seguita da Pennetta (vincitrice ad Indian Wells nel 2014), Errani (sconfitta da Serena a Roma nel 2014) e Giorgi, ultima trionfatrice in un “1000” in quel di Montreal.

Paolini potrebbe diventare la seconda tennista a vincere a Dubai, dopo Errani che si aggiudicò il torneo nel 2016. Quell’anno, tuttavia, il torneo emiratino era un WTA 500.

I precedenti

Vi sono due precedenti tra le due tenniste con un successo per parte. Il primo match risale al 2021 e ha visto trionfare Jasmine Paolini. Erano gli ottavi del torneo di Portorose e la tennista italiana regolò per 6-3 6-2 la russa, in un’ora e cinquanta minuti. Torneo che poi l’italiana si aggiudicò per quello che si tratta dell’unico titolo WTA del suo palmares.

Il precedente più recente risale a qualche settimana fa. Erano gli ottavi dell’Australian Open e Kalinskaya sconfisse per 6-4 6-2 Jasmine Paolini, qualificandosi per i suoi primi quarti in uno Slam.