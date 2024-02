ATP Dubai: ordinaria amministrazione per Rublev, Bublik vince e convince

[2] A. Rublev b. [Q] A. Cazaux 6-4 6-4

Continua la storia d’amore tra Andrey Rublev e il Dubai Duty Free Tennis Championship. Il russo, campione nel 2022, apre la giornata degli ottavi di finale con una vittoria perentoria su Arthur Cazaux, il giustiziere di Lorenzo Musetti. Al francese non sono bastati 16 ace per contenere la caratura del n.5 al mondo, capace di non concedere neanche una palla break o un game ai vantaggi. Trova così il quinto quarto di finale consecutivo a Dubai, con l’unica sconfitta risalente al 2020 contro Evans. Una vittoria e statistiche che danno fiducia, ponendo le basi per arrivare al meglio al prossimo impegno, come dimostrano le parole a caldo: “Sono stato bravo ad andare subito avanti nel primo set. Lui è rientrato alla grande nel secondo, ma pian piano ho trovato confidenza per il break e la vittoria. Vincere in due set è sempre importante, anche per una gestione atletica e recuperare per la partita dei quarti di finale“.

Primo set

Appare chiaro che da fondo ci sia un ampio dislivello a favore di Rublev, che appena può spingere col dritto impone un ritmo troppo alto per il francese, incapace di reggerlo facendo muro contro muro. Il russo trova così il break in apertura, riuscendo ad anticipare la risposta impedendo buoni colpi in uscita all’avversario. Al servizio dopo il primo game Cazaux trova una resa pazzesca, con 10 ace in 4 giochi, così da non dare ritmo a Rublev e stroncare alla nascita gli scambi. Non riesce però a fare molto in risposta, dove necessita di tenere il palleggio dal lato sinistro e cercare anche qualche variazione, dato che finché il russo ha i piedi ben piantati c’è ben poco da recriminare. E si prosegue così, con il n.2 del seeding a dominare da fondo e il francese a galleggiare con gli ace, fino alla fine del set vinto 6-4 da Rublev. Risulta decisivo il break in apertura, trascinato per 37 minuti di scambi brevi e un copione che rispetta il pronostico.

Secondo set

Il secondo parziale procede senza break, sempre con scambi molto brevi e le prime di servizio a farla da padrone. Cazaux si tiene in scia, tentando ogni tanto anche di mescolare le carte. Una buona soluzione per lui potrebbe essere chiamare a rete Rublev, dove è abbastanza impacciato e potrebbe innervosirsi dopo qualche errore. Prima ancora di poter fare qualsiasi tentativo in risposta il francese subisce il break, nel settimo game. Un paio di errori banali in apertura di scambio danno un po’ di margine al n.5 al mondo, che con uno scambio magistrale diretto da destra e chiuso con uno schiaffo al volo mette una freccia decisiva. Poco dopo infatti, non sfruttando tra l’altro due match point in risposta, un altro 6-4 regola una vittoria abbastanza agevole ad un ottimo Rublev, che riscatta l’opaco primo turno con Zhang. Affronterà ai quarti uno tra Botic Van De Zandschulp (che batté l’anno scorso proprio a questo punto del torneo) e Sebastian Korda.

[7] A. Bublik b. T. Griekspoor 7-6(8) 7-6(2)

Arriva una bella vittoria anche per Alexander Bublik, che sembra essere sempre più consapevole del proprio valore, giocando di conseguenza. Batte per la quarta volta su quattro, terza di fila con due tie-break, Tallon Griekspoor, indietro di sole 5 posizioni. Un match divertente, dall’esito comunque incerto fino alla fine nonostante la vittoria in parziali consecutivi del kazako. Che fornisce anche una bella dimostrazione di esserci, non solo con il tennis, ma finalmente anche da un punto di vista mentale, nel primo set: nonostante un break sprecato annulla set point nel tie-break prima di portarlo a casa. Più lineare e sul finale più netto invece il secondo parziale, che va a premiare il giocatore ad oggi migliore. Il n.7 del tabellone trova il 26esimo quarto di finale in carriera, quarto del 2024 e secondo consecutivo, dopo la sconfitta di Doha contro Popyrin. Affronterà il vincente del match tra Jiri Lehecka e Karen Khachanov.