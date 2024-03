Italiani in campo venerdì 1 marzo: Darderi cerca la seconda semifinale ATP. A che ora, dove vederlo e quote

Come ormai di consueto in questo 2024 il venerdì vedrà l’impegno di un giocatore italiano nei quarti di finale di un torneo ATP o WTA. Toccherà, per la seconda volta, a Luciano Darderi. L’italoargentino, campione a Cordoba, per la seconda volta in carriera è arrivato negli ultimi 8 nel circuito maggiore, ancora una volta sulla terra sudamericana. In questo caso al Chile Open di Santiago del Cile, torneo al centro delle cronache della settimana per motivi tutt’altro che edificanti legati a una condizione paradossale dei campi. Dopo le vittorie su Bagnis e Juan Manuel Cerundolo per il futuro n.73 al mondo ci sarà uno dei padroni di casa, Alejandro Tabilo.

Il cileno, n.4 del tabellone, ha vinto a gennaio il primo titolo e sta vivendo senza dubbio il periodo migliore della carriera. Il suo gioco mancino, coadiuvato da buone traiettorie al servizio, potrà costituire un elemento di fastidio per Darderi, che ha però battuto in entrambi i match della settimana giocatori mancini, per quanto ad oggi sicuramente meno pericolosi di Tabilo. Luciano da fondo è un giocatore molto solido, poco incline a regalare punti e sempre bravo a far giocare un colpo in più. Si prospetta un match costituito per la maggior parte da scambi lunghi e duri, con il fattore pubblico (speriamo non campo) che potrebbe però dare una piccola mano al cileno.

Il loro match sarà il secondo, non prima delle 22:00, sul campo centrale intitolato ad Jaime Fillol. Ci sono due precedenti, entrambi sulla terra a livello Challenger: il primo vinto da Tabilo, il secondo a novembre portato a casa da Darderi, che cerca la seconda semifinale in tour. Per il n.4 del seeding sarebbe invece la quarta, seconda a Santiago dopo quella persa nel 2022 contro il futuro campione Pedro Martinez. Si avrà sicuramente una partita intensa, contraddistinta da una forte voglia di vincere per entrambi, come dimostrano anche quote molto vicine: la vittoria dell’italiano è 2,08 su Goldbet, 2,08 su Better e 2,10 su Bet365; l’affermazione del padrone di casa vale invece 1,72 volte la posta su Goldbet e Better, 1,73 su Bet.

Italiani in campo venerdì 1 marzo

ATP250 Santiago del Cile

Luciano Darderi – [4] Alejandro Tabilo – secondo match dalle 18:00 sulla Pista Jaime Fillol (Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis)