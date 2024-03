Indian Wells, dicono i bookies: Sinner favorito su Struff, ma la maggiorata per il titolo rimane. Quanto vale in accoppiata con Paolini?

Tempo di terzi turni ad Indian Wells, di primi incroci tra teste di serie e di un livello che va alzandosi passo passo al BNP Paribas Open. Dopo 4 giorni in ogni caso con belle soddisfazioni da parte dei colori azzurri, con Luca Nardi e Lorenzo Musetti capaci di raggiungere Jannik Sinner al terzo turno, è tempo di ricalibrare l’attenzione sul n.3 al mondo e n.1 d’Italia. L’altoatesino scenderà in campo intorno alle 23:00, sul Centrale, contro Jan-Lennard Struff, giocatore che non ha mai affrontato in precedenza. Nonostante Jannik sia largamente favorito oggi ma anche almeno fino ai quarti, per i nuovi iscritti su Goldbet e Better è ancora possibile giocare, sempre entro l’inizio del programma di giornata, una quota maggiorata a 8 per il suo trionfo in California.

Tornando sull’incontro nello specifico, ancora una volta Sinner parte troppo avanti nel testa a testa, non arrivando neanche a 1,10. La selezione più incoraggiante da un punto di vista numerico è senza dubbio il 2-0 a favore del giocatore italiano, a 1,25 su Goldbet, 1,25 su Better e 1,30 su Bet365. Anche perché una vittoria netta di Jannik è decisamente il più probabile degli esiti. Diversa invece la situazione per la n.1 d’Italia, anche lei chiamata in campo quest’oggi per il suo terzo turno, contro Anna Kalinskaya, ormai una vecchia amica. Infatti Jasmine Paolini, nonostante la recente vittoria sulla russa in finale a Dubai e lo status di n.14 al mondo, parte indietro nelle opinioni di bookies.

La vittoria di Kalinskaya vale infatti 1,61 volte la posta su Goldbet e Better, 1,62 su Bet365, mentre il terzo turno per il terzo anno di fila in quel di Indian Wells da parte di Paolini è a 2,27 su Goldbet, 2,27 su Better, 2,30 su Bet. Dunque l’accoppiata dei n.1 d’Italia potrebbe dar vita a una quota comunque favorevole, con il 2-0 di Sinner e l’affermazione di Jasmine quasi a 3,00. 3,00 che tra l’altro è la quota che premia quella che potrebbe essere la sorpresa della giornata, nel match tra Frances Tiafoe e Stefanos Tsitsipas. L’americano, che quando gioca in casa alza il livello in una maniera impressionante e difende la semifinale del 2023 in terra californiana, dovrà battagliare un greco in cerca di sé stesso e del bel tennis perduto.

Si tratta sicuramente di una delle partite di giornata, uno dei terzi turni più attesi tra due giocatori che sono assolutamente capaci di dar vita a punti spettacolari e a una partita di conseguenza memorabile. E la quota che premia il n.18 al mondo è decisamente alta per lo Tsitsipas odierno e per la superficie che tanto dà all’americano, la cui vittoria è pagata a 3,00 da Goldbet, 3,00 da Better e 3,00 anche da Bet365; l’affermazione del greco è invece 1,38 su Goldbet e Better, 1,40 su Bet. Per i temerari un’accoppiata ad alto rischio ma con buone chance di riuscita potrebbe essere quella con Angelique Kerber, la cui vittoria su Veronika Kudermetova, assolutamente probabile, è a 2,50 su Goldbet, 2,50 su Better, 2,50 su Bet365. Giocandole insieme la quota arriverebbe a 7,50, 22,50 se si unissero anche i n.1 d’Italia.