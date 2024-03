Miami Open, programma sabato 23 marzo: Sinner-Vavassori secondo match sul centrale. Swiatek-Giorgi chiude la sessione diurna

Dopo la giornata di venerdì tartassata da vento e pioggia (dove solo il match di Rublev battuto da Machac, e il primo set di Paolini sono andati in archivio), gli organizzatori del Miami Open diramano il programma fittissimo per sabato. Si inizia alle ore 16 italiane (11 locali), e i primi italiani interessati sono Matteo Arnaldi (impegnato contro Bublik) nel secondo match sul campo 5 (ore 17:45 circa) e l’atteso derby azzurro. Jannik Sinner sfida Andrea Vavassori sul campo centrale (17:30 circa), dopo il match Fritz-Seyboth Wild.

Sempre il campo principale dell’Hard Rock Stadium sarà da palcoscenico alla numero 1 del mondo Iga Swiatek impegnata contro Camila Giorgi, ultimo match della sessione diurna (22:00 circa). Come scritto qui, Paolini ha vinto il primo parziale annullando persino set point e ora è vicino al successo contro Volynets. Le due torneranno per l’ennesima volta in campo sul N.3 aprendo il programma alle ore 17.

Gli altri italiani coinvolti sono Cobolli (vs Norrie, ore 20 circa), Musetti (vs Safiullin, ore 21:30 circa).

Di seguito il programma completo: