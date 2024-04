ATP Estoril: Pasquetta col sorriso per Thiem, vince e trova Gasquet

Primo giornata di gioco per quella che potrebbe essere l’ultima edizione dell’ATP 250 di Estoril, torneo al momento assente dal calendario ATP del 2025.

Soli quattro match in programma nella giornata di apertura del Millenium Estoril Open ma subito una notizia interessante per gli appassionati di tennis, ossia il ritorno al successo di Dominic Thiem. Il tennista austriaco qualche giorno fa aveva parlato su Instagram del ritorno dei problemi al polso. La Pasquetta sulla terra rossa portoghese, invece, lo riporta a riassaporare il sapore della vittoria dopo tante brutte sconfitte, anche a livello Challenger.

Terza gioia in stagione per Thiem

Il pass per il secondo turno dell’ATP 250 di Estoril è arrivato dopo due ore e diciassette minuti spesi in campo nel match contro il tedesco Maximilian Marterer, numero 97 ATP. 6-1 6-7(3) 6-4 il risultato finale a favore di Thiem che in questo 2024 aveva vinto solo due match: in Davis contro l’irlandese Agwi (che a oggi veleggia intorno alla posizione 700) e al Challenger di Zara contro il rientrante Krajinovic.

“È stato bello vincere. Negli ultimi due anni ho giocato qui e mi piacciono le condizioni“, ha dichiarato Thiem al termine della partita. “Sono venuto qui in anticipo per prepararmi per il torneo e ha dato i suoi frutti. È stata una grande partita, un ottimo primo set. Nel Secondo set, Max ha iniziato a giocare molto meglio ed è diventata una partita molto aperta, una grande battaglia. Sono davvero felice che alla fine sia finita a mio favore”.

Thiem ha chiuso il match convertendo 6 delle 12 palle break conquistate e salvandone 4 su 6. Qualche rammarico per il tie-break del secondo set scivolatogli via rapidamente con Marterer che scappa subito sul 5-1 e che lo ha costretto a uno sforzo extra.

“Dovrò ascoltare quello che dice il mio corpo“, ha aggiunto Thiem. “Per fare davvero attenzione che non ci sia in arrivo nessun problema per il polso. Ho ridotto un po’ l’intensità dei miei allenamenti, ma mi sono allenato abbastanza nella mia vita per poter gestire la cosa”.

Al secondo turno Thiem troverà il lucky loser Richard Gasquet che si ritrova catapultato direttamente al secondo turno grazie al forfait della testa di serie numero 4 Alejandro Davidovich Fokina. Lo spagnolo avrebbe beneficiato di un bye al primo turno ma a causa di un problema ai denti è costretto a saltare il torneo di Estoril.

Avanti Bautista e Borges

Nel primo match di giornata l’ex top Roberto Bautista Agut, attuale numero 93 al mondo, regola in due set, 6-1 7-5, la testa di serie numero 6 Miomir Kecmanovic. Il serbo lo scorso anno si era spinto sino alla finale, questa volta saluta il Portogallo al Day 1. Primo set in pieno controllo per lo spagnolo che gioca sicuro con la prima e converte entrambe le palle break conquistate. Maggior equilibrio nel secondo set con Kecmanovic che non riesce a piazzare il break ad inizio partita. Si prosegue sui binari dell’equilibrio sino all’undicesimo gioco quando Bautista breakka Kecmanovic e poi chiude 7-5 poco dopo. Al secondo turno lo attendo uno tra Martinez e Altmaier.

Nel terzo match invece il qualificato francese Lucas Pouille è stato sconfitto dal 27enne portoghese Nino Borges. Il tennista di casa ha anche annullato un match point nel tie-break del secondo spuntandola per 0-6 7-6(6) 6-3.