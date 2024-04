Ranking WTA: Swiatek aumenta il vantaggio su Sabalenka. Avanza Sakkari, +31 per Collins

Assente al Miami Open nel 2023 per un infortunio alle costole, Iga Swiatek rafforza la sua posizione in vetta alla classifica WTA nonostante la sconfitta agli ottavi contro Ekaterina Alexandrova. L’uscita al secondo match di Aryna Sabalenka, alla prese anche con una situazione personale, aumenta il divario tra le due campionesse a 2.790 punti.

Per trovare un cambiamento nell’ordine rispetto al ranking post Indian Wells in top 10, bisogna però scendere al numero 7, ora ricoperto da una Maria Sakkari in ripresa. I quarti di finale permettono alla greca numero 3 del mondo due anni fa di riguadagnare un paio di posti ai danni di Zheng e Vondrousova.

LA CLASSIFICA WTA AGGIORNATA

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti 1 0 Iga Swiatek 19 10835 2 0 Aryna Sabalenka 17 8045 3 0 Coco Gauff 19 7205 4 0 Elena Rybakina 19 5848 5 0 Jessica Pegula 22 4860 6 0 Ons Jabeur 23 4118 7 +2 Maria Sakkari 21 4030 8 -1 Qinwen Zheng 16 3995 9 -1 Marketa Vondrousova 24 3895 10 0 Jelena Ostapenko 23 3438 11 0 Daria Kasatkina 25 3173 12 0 Karolina Muchova 12 2965 13 0 Beatriz Haddad Maia 24 2870 14 0 Jasmine Paolini 29 2865 15 +1 Ekaterina Alexandrova 24 2650 16 -1 Liudmila Samsonova 25 2550 17 0 Elina Svitolina 18 2406 18 +2 Madison Keys 15 2397 19 0 Veronika Kudermetova 25 2305 20 0 Emma Navarro 31 2218 21 +1 Anastasia Pavlyuchenkova 21 2141 22 +31 Danielle Collins 21 2140 23 +4 Caroline Garcia 13 2070 24 +1 Anna Kalinskaya 23 2058 25 -4 Barbora Krejcikova 19 1993

Questa è la classifica delle prime venticinque. Possiamo notare:

il balzo di trentuno posizioni di Danielle Collins in virtù del titolo “1000” al Miami Open;

in virtù del titolo “1000” al Miami Open; i quattro posti in più per Caroline Garcia , semifinalista in Florida;

, semifinalista in Florida; svanisce Petra Kvitova, vincitrice nel 2023, che perde 37 posti precipitando al n. 60.

LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE

Jasmine Paolini non approfitta dell’occasione di migliorare il suo best ranking, quel numero 14 che attualmente occupa. Occasione peraltro non ghiottissima, visto che a sbarrarle la strada al terzo turno è stata una Navarro in crescente fiducia. In ogni caso, scendono ad appena 5 i punti che la separano dalla tredicesima piazza di Bia Haddad Maia.

Guadagna una posizione Lucia Bronzetti nonostante la sconfitta al primo turno subita da una Taylor Townsend che avremmo definito in gran spolvero se non fosse per la non bellissima figura di cui si è resa protagonista nel game finale (complice la cecità arbitrale, ha negato di aver toccato la palla prima che terminasse fuori).

Battute all’esordio anche Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan, le due azzurre perdono rispettivamente 5 e 20 posizioni – la toscana aveva raggiunto i quarti a Miami nel 2023. Venti posti in meno anche per Sara Errani che torna fuori dalla top 100. Se come la scorsa stagione non ha superato le qualificazioni del “1000” in Florida, quest’anno l’ex numero 5 del mondo non è andata al WTA 125 di San Luis Potosi dove difendeva la finale.

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti 14 0 Jasmine Paolini 29 2865 48 +1 Lucia Bronzetti 32 1231 56 -5 Elisabetta Cocciaretto 22 1127 81 -20 Martina Trevisan 25 879 110 -3 Camila Giorgi 17 691 117 -20 Sara Errani 32 657 147 +6 Lucrezia Stefanini 25 506

RACE TO WTA FINALS

È certo ancora presto guardare la Race in ottica WTA Finals, ma dopo il Sunshine Double è utile per dare un’idea immediata di chi ha fatto bene (o male) nel primo trimestre. Iga Swiatek mantiene la prima posizione, mentre di lei Elena Rybakina soffia la seconda piazza ad Aryna Sabalenka. Anche qui, irruzione di Danielle Collins che con un +19 si stabilisce al numero 7. Ecco come si presenta la Corsa a [nome della città che scopriremo].