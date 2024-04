ATP Madrid, qualificazioni: Napolitano entra in gioco, cinque italiani puntano al tabellone principale

Dopo il forfait di Fabio Fognini dalle qualificazioni del Mutua Madrid Open – avvenuto poco dopo il sorteggio del tabellone di qualificazione per il Masters 1000 sulla terra battuta alla Caja Magica – restano comunque cinque gli italiani che lotteranno per un posto nel main draw maschile e in quello femminile. Tra gli uomini, ad Andrea Vavassori, Matteo Gigante e Giulio Zeppieri si è aggiunto Stefano Napolitano, che entra nelle quali come alternate; tra le donne c’è in lizza Sara Errani.

Stefano Napolitano scenderà in campo quest’oggi con il veterano francese Richard Gasquet, tra i due non ci sono precedenti. Il vincente affronterà al turno successivo o il croato Ajdukovic, o il francese Herbert.

Andrea Vavassori giocherà per la prima volta contro l’argentino Francisco Comesana, neo Top-100 grazie al titolo al Challenger di Oeiras. Chi vince incontrerà il vincente tra il francese Hugo Gaston, o il campione delle Next Gen ATP Finals 2023, il serbo Hamad Medjedovic.

Matteo Gigante invece debutterà contro il 25enne USA Aleksandar Kovacevic che non ha mai affrontato in carriera. Chi vince si giocherà un posto nel tabellone principale contro il monegasco Valentin Vacherot o l’austriaco Jurij Rodionov.

Infine Giulio Zeppieri incontrerà per la terza volta il tedesco Maximilian Marterer, numero 100 del mondo. Finora il mancino di Latina è sempre stato sconfitto negli scontri diretti, entrambi sul cemento, sempre al terzo set. Negli ottavi del Challenger di Trieste del 2021 e ai quarti del Challenger di Perugia del 2022. Il vincente sfiderà al turno decisivo l’ex Top 10 belga David Goffin (ora 101 ATP) o l’argentino Facundo Bagnis.

Per quanto riguarda le qualificazioni femminili Sara Errani se la vedrà contro Julia Riera nel primo turno del tabellone. Esordio complicato per l’azzurra, reduce da un ottimo risultato a Stoccarda – dove ha battuto un’avversaria del calibro di Kalinskaya prima di cedere a Paolini nel main draw. Quest’ultima ha vinto le ultime dieci partite disputate (5 in Billie Jean King Cup e 5 nell’ITF di Chiasso, vinto).

QUALIFICAZIONI MASTER 1000 MADRID:

[ITA] A.Vavassori – [ARG] Francisco Comesana (Stadium 3; non prima delle 17:30)

[ITA] Matteo Gigante -[USA ] A.Kovacevic (Court 5, non prima delle 13:00)

[ITA] S.Napolitano – [FRA] R.Gasquet (Manolo Santana Stadium, non prima delle 17:30)

[ITA] G.Zeppieri – [GER] M.Marterer (Court 7, ore 10:00)

[ITA S.Errani – [ARG] J. Riera [Court 6, non prima delle 17:30)