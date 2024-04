ATP Madrid, qualificazioni: forfait last-minute di Fognini. Tre azzurri in gara, ecco gli avversari

Finalmente si parte, il Mutua Madrid Open 2024 sta per avere inizio. Da lunedì 22 aprile alle ore 10:00, la Caja Mágica aprirà le proprie porte ai primi turni di qualificazione che vedrà impegnati tre italiani e non quattro come inizialmente si pensava: ha infatti dato forfait Fabio Fognini a tabellone compilato. Il ligure avrebbe dovuto affrontare Herbert, ma verrà rimpiazzato da un alternate.

Per quanto riguarda i tre azzurri che saranno ai nastri di partenza, Matteo Gigante sfiderà il 97 al mondo Kovacevic per poi vedersela eventualmente contro Vacherot o Rodionov. Per Giulio Zeppieri invece ecco Marterer, tedesco attualmente fuori di una posizione dalla top 100, avversario con cui Giulio ha perso due volte nel 2021 e 2022, ma che ora sta attraverso un brutto momento essendo uscito al primo turno a Estoril, Montecarlo e Monaco nel giro di pochi giorni. Goffin e Bagnis saranno i possibili avversari nell’ultimo turno di qualificazioni per Zeppieri. Andrea Vavassori avrà l’ostacolo Comesana, classe 2000 argentino reduce dalla conquista dell’Oeiras Open 3, dove prese parte anche Fognini che uscì nonostante fosse testa di serie del torneo.

Ecco gli spot degli azzurri nel torneo di qualificazione al Master 1000 di Madrid 2024:

(10) Gaston vs Medjedovic

Vavassori vs (21) Comesana

(11) Kovacevic vs Gigante

Vacherot vs (23) Rodionov

(12) Goffin vs Bagnis

Zeppieri vs (13) Marterer

Christian Attanasio