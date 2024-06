Roland Garros, dicono i bookies: Sinner-Alcaraz è a un passo. Le maggiorate premiano i due grandi favoriti. Sempre più indietro Djokovic

Prevedibile a tratti, assolutamente sorprendente per altri, un’edizione del Roland Garros che sta regalando emozioni costanti e tanti capovolgimenti di fronte oltre a partite di livello assoluto, si avvicina alla conclusione. Sono infatti otto i giocatori rimasti, 7 dei quali facenti parte della top 10l, con la sola eccezione del “brutto anatroccolo” De Minaur. Che però si trova nella parte alta del tabellone, quindi ancora lontanuccio dalla nostra zona d’interesse. La parte bassa, per la precisione lo spot n.128. Lì si trova infatti Jannik Sinner, che oggi tornerà a giocare dopo 4 anni i quarti al Roland Garros.

L’ultima volta l’azzurro era ancora acerbo, appena 19enne, e si arrese abbastanza facilmente a Rafa Nadal. Oggi affronterà Grigor DImtrov, tornato a brillare prepotentemente, con un tennis che per solidità ed eleganza è con ogni probabilità il migliore della sua carriera. L’incontro appare abbastanza sbilanciato, come ricordano anche le quote: 1,21–4,50 su Goldbet, 1,21–4,50 su Better e 1,20–4,50 su Bet365, in favore di Jannik. Ovviamente una partita perfetta di Grisha potrebbe creare noie al giocatore azzurro, che se dovesse però giocare alla perfezione anche lui…non ci sarebbe trippa per bulgari. Non dimentichiamo infatti che Sinner rimane il secondo favorito alla vittoria finale a quota 4,00 su Bet, ben avanti a un Djokovic scivolato a 6,50. E su Better, nonostante l’epilogo sia sempre più vicino, il suo trionfo è a 10,00 giocando a questo link. Una quota solo per i due principali indiziati.

Perché se Sinner è il secondo favorito, tutte le strade portano a Murcia, a Carlos Alcaraz. Lo spagnolo è andato in crescendo, e ha giocato un ottavo stellare contro Auger-Aliassime. Oggi avrà un avversario di certo più ostico, capace di tenergli testa sul dritto e anche nelle giocate di fino come Stefanos Tsitsipas. Il greco un anno dopo cerca vendetta per la sconfitta patita sempre contro Carlitos allo stesso punto del torneo. E nonostante sia in un buon periodo, esprimendo un ottimo gioco sul rosso, i bookies (anche per la vittoria finale, è dato a 17,00 su Bet365) hanno poca fiducia in lui: lo spagnolo è superfavorito e su Goldbet (1,22–4,20) e su Better (1,22–4,20) e su Bet (1,22–4,33). La quota per il suo primo Roland Garros è invece 2,50 su Bet365, un terzo dell’attuale quarto favorito Sasha Zverev (7,00), un altro che ha sette vite come i gatti.

Come l’amico rivale però anche Carlitos gode di una bella maggiorata, nel suo caso su Goldbet ma sempre a 10,00, che potrebbe far gola contando che è già arrivato ai quarti e che la Coppa dei Moschettieri è lì, pronta a prestarsi a uno dei due volti sempre più abituali da un lato, sempre più futuribili dall’altro. Il futuro è oggi, e Parigi è pronta a narrare un nuovo, entusiasmante capitolo di storia. Che sia di un diavoletto spagnolo che non si ferma mai, o di una volpe del Trentino che spinge, tira la corda fino a issarsi sulla vetta più alta, cambia poco. Lo Chatrier sembra pronto a incoronare uno dei due.