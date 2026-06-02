La partita tra Matteo Arnaldi e Frances Tiafoe al Roland Garros 2026 ha tenuto incollati allo schermo tantissimi italiani fino all’una di notte passata. La felice conclusione del match ha destato grandissime emozioni agli appassionati, figurarsi alle figure principali dell’entourage del giocatore italiano. Il manager Corrado Tschabuschnig e il coach Fabio Colangelo sono stati intercettati dal direttore Ubaldo Scanagatta nei pressi dello stadio Suzanne Lenglen pochi minuti dopo la fine del match. “Penso che Tiafoe abbia giocato una delle sue migliori partite sulla terra – ha detto Tschabuschnig -. Rispondeva sempre, era aggressivo e pericoloso. E’ stata una partita difficilissima. Matteo sembrava sfinito a metà terzo set, poi ha trovato delle risorse inaspettate. Ha un cuore grande. Ama giocare a tennis, oggi l’ha dimostrato”. Sulla sfida con Berrettini, giocatore che in passato faceva parte della scuderia di Corrado: “Voglio bene a entrambi. Sarà una bellissima partita, ora cercheremo di recuperare, ci sono 48 ore di tempo”.

Dal canto suo, Fabio Colangelo – che è approdato sulla panchina di Arnaldi solo poche settimane fa – fatica a contenere l’entusiasmo. “Non ho mai visto una partita del genere – ha affermato -. E’ stato impressionante, un livello di una qualità mostruosa. Ho visto Matteo giocare tante volte esprimendosi su ottimi livelli, ma mai come stasera, considerando l’avversario, il contesto e l’importanza della partita. La sfida contro Berrettini? Ci penso domani…”