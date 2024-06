Roland Garros, day 11 LIVE: Zverev batte De Minaur, sarà semifinale con Ruud

Guarda il video del direttore Ubaldo Scanagatta e di Vanni Gibertini ⤵

23.32 – MATCH ZVEREV. Fatica ma riesce a chiudere in tre set Sascha, 6-4 7-6(5) 6-4 quando manca un minuto alle tre ore di gioco. In semifinale è atteso da Ruud.

23.24 – Zverev serve per il match sul 5-3 ma De Minaur dice che non è finita. Dopo il cambio Alex campo servirà per il 5 pari.

22. 38. SET ZVEREV. Il tedesco salva un set point sul 5-6 e risale da 0-4 nel tie-break, gli manca un set per raggiungere Ruud in semifinale. Due ore e sette minuti di match, finora.

21.24 – SET ZVEREV. Sascha mette le mani sul primo parziale, 6-4 in 51 minuti.

20.32 – Zverev e De Minaur in campo per raggiungere Ruud in semifinale. Si comincia con l’australiano Alex al servizio.

19.19 – MATCH ANDREEVA. Mirra raggiunge Jasmine Paolini in semifinale battendo una Sabalenka non al meglio, 6-7(5) 6-4 6-4.

18.54 – Zitte zitte ma non troppo, sono in campo anche Errani/Paolini che vincono il primo set contro Navarro/Shnaider.

18.38 – SET ANDREEVA. Mirra vince il secondo parziale 6-4 e porta al terzo Sabalenka.

17:50 – SET SABALENKA – Un’ora di primo set lottatissimo, ma alla fine a spuntarla è Sabalenka. 7-6(5) su Andreeva, nonostante la bielorussa abbia convissuto con qualche problema fisico. Aryna non ha ancora perso un set negli Slam quest’anno!

16:50 – Entrano in campo Aryna Sabalenka e Mirra Andreeva per l’ultimo quarto di finale femminile

16:30 – Per la prima volta nella sua storia, l’Italia ha un rappresentante in semifinale dello stesso Slam tanto nel tabellone maschile quanto nel tabellone femminile!

Le parole a caldo di Jasmine Paolini: “È una sensazione incredibile, è stato un match durissimo e mi sono un po’ emozionata nel secondo set. Rybakina è una grande campionessa, poteva succedere. Mi sono solo detto di combattere e colpire bene ogni palla, e ora sono qui! Sono riuscita a rimanere in partita e mi sono dimenticata quanto accaduto nel secondo set, ho combattuto tanto. Grazie a tutti per aver tifato per me. Era la mia prima volta sullo Chatrier, un campo bellissimo. È un privilegio, sono felice di aver vinto su uno dei campi più belli del mondo”.

16:27 – GAME, SET AND MATCH PAOLINI – È STORIA A PARIGI! Dopo Jannik Sinner al n°1 del mondo, da lunedì 10 giugno Jasmine Paolini entrerà per la prima volta in top10! 6-2 4-6 6-4 a Rybakina, prima semifinale Slam per Paolini!!!

16:22 – Break Paolini!!! – Pessimo game di Rybakina, Paolini sale 5-4 e servizio. Al cambio di campo servirà per un posto in semifinale

16:18 – E turno di battuta rapido anche per Paolini! 4-4, si decide tutto ora

16:15 – Turno di battuta lampo di Rybakina, 4-3 per la kazaka

16:13 – Paolini tiene un game delicatissimo: 3-3

16:05 – Rybakina è la prima a tenere la battuta: 3-2 per la n°4 WTA

16:03 – Quarto break consecutivo: 2-2. Pesantissimo game vinto da Rybakina, il più lungo della partita

15:52 – Terzo game del terzo set, terzo break: 2-1 e servizio Paolini

15:48 – Contro-break immediato Rybakina – Luna park di emozioni sullo Chatrier, dove i servizi non sono più un fattore determinante. Break a 15 della kazaka, 1-1

15:45 – Reazione immediata di Jasmine! Parte alla grande il terzo set di Paolini, che trova subito il break in avvio: 1-0 e servizio

15:40 – SECONDO SET RYBAKINA – Terzo game di fila per Elena Rybakina, che dal 3-4 ha cambiato passo, iniziando a trovare più spinta e profondità. Difficile pensare, del resto, che potesse portare ancora avanti la versione horror della prima ora di partita. 6-2 4-6, si va al terzo

15:35 – 5-4 Rybakina: la kazaka tiene a 30 e cede a Jasmine tutte le responsabilità

15:30 – Altro contro-break di Rybakina, 4-4! Sale la tensione sullo Chatrier

15:24 – Nuovo break Paolini! Torna avanti Jasmine, trovando l’allungo nel fatidico settimo game. 4-3 e servizio, l’azzurra a due game dalla prima semifinale Slam in carriera!

15:15 – Rybakina batte un colpo! – Dopo quasi un’ora arriva il primo squillo della kazaka, ancora lontana dalla sua miglior versione ma almeno meno fallosa in questi ultimi minuti. La n°4 recupera il break e torna avanti: 3-2

15:05 – Break Paolini! – Non ha minimamente abbassato l’intensità Jasmine Paolini, che continua a martellare (e a vincere tutti i punti) da fondocampo. Non può bastare il solo servizio alla kazaka, che in questi primi 40 minuti non ci ha capito nulla. 2-1 e servizio Jas

14:58 – 1-0 Rybakina. Elena si aggrappa al servizio, l’unico colpo che le sta dando soddisfazione finora, e parte avanti nel secondo set. Dopo 34 minuti per la prima volta nel match tiene un turno di battuta senza offrire palle break

14:54 – PRIMO SET PAOLINI – Splendido primo parziale di Jasmine Paolini, che perde un solo punto in quattro turni di battuta e stravince 6-2 un primo set che poteva anche essere un 6-0. Dall’altra parte, tuttavia, Rybakina finora non pervenuta

14:50 – E alla fine il doppio break arriva! 15 gratuiti a 1 per Rybakina, che a forza di rischiare subisce un altro break. Jasmine perfetta fino a questo momento: approfitta degli errori, concretizza di due chance e sale sul 5-2. Al cambio campo servirà per il primo set

14:45 – Tre turni di battuta, tre game a zero! 4-2 dopo 21 minuti che sta strettissimo a Paolini

14:40 – 3-2 e servizio Paolini, che non riesce a sfruttare un’altra chance di doppio break. In grande difficoltà la kazaka fino ad ora, resta a galla solo grazie al servizio

14:33 – Rybakina risale dal 15-40, infila quattro prime pesanti e resta attaccata a Paolini: 2-1 Jasmine

14:30 – Break confermato, 2-0 Paolini. Ottimo inizio dell’italiana, che tiene la battuta a zero e approfitta di qualche incertezza di Rybakina

14:27 – Subito break Paolini! – Grande avvio di Jasmine, molto propositiva. Fallosa Rybakina in avvio: 1-0 e servizio per l’azzurra

14:23 – Si parte! Rybakina serve per prima

14:15 – Buon pomeriggio amici di Ubitennis e benvenuti alla diretta scritta di questa undicesima giornata di Roland Garros. Dopo la splendida vittoria di Andrea Vavassori e Simone Bolelli, che raggiungolo la loro seconda semifinale Slam consecutiva, tocca ora a Jasmine Paolini provare ad emularli. L’appuntamento è dei più tosti, visto che dall’altra parte della rete c’è la n°4 del mondo Elena Rybakina, che ha vinto i due precedenti conclusi (mentre l’azzurra aveva passato il turno a Cincinnati per via del ritiro a partita in corso della sua avversaria).

