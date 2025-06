ATP ‘s-Hertogenbosch: Van de Zandschulp dà forfait, Bellucci debutterà martedì contro McDonald

Immaginate di svegliarvi, prepararvi passo per passo per giocare un match nel primo pomeriggio e trovarvi tutt’un tratto senza nessuno da sfidare. È quello che è successo a Mattia Bellucci al Libèma Open di ‘s-Hertogenbosch. Sicuramente non avrà fatto piacere al tennista nato a Busto Arsizio, che nel primo pomeriggio di lunedì 9 giugno avrebbe dovuto giocare il match di esordio contro l’idolo di casa Botic Van de Zandschulp.

Quest’ultimo, però, mezz’ora prima di scendere in campo ha dato forfait, lasciando quindi il semifinalista di Rotterdam senza un avversario. In questi casi uno dei tennisti sconfitti all’ultimo turno di qualificazioni viene ripescato dal tabellone cadetto e può avere una seconda chance, entrando di diritto in quello principale, in qualità di ‘lucky loser’.

Questi ‘perdenti fortunati’ vengono però decisi solamente dopo la conclusione di tutti i match di qualificazione, così che si sappiano tutti i vincitori – che hanno il diritto a un posto nel main draw – e tutti gli sconfitti al turno decisivo, i quali potenzialmente possono essere ripescati in qualità di lucky loser. Questo iter, però, non si è potuto svolgere nella giornata di lunedì, dato che i turni decisivi del tabellone cadetto si stavano ancora svolgendo e quindi i papabili perdenti fortunati non si sapeva ancora se sarebbero stati… perdenti e poi anche fortunati. Il numero 72 al mondo – che arriva da sette sconfitte filate – è stato così costretto a posticipare il suo esordio per mancanza di un avversario, che poche ore dopo, al termine dei match del tabellone cadetto, è stato sorteggiato come da regolamento. Sarà lo statunitense Mackenzie McDonald. L’appuntamento è per martedì 10 giugno alle ore 11. Questa volta per davvero.