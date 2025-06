L’Antico Tiro a Volo cambia pelle e diventa un WTA 125

L’ATV Tennis Open, che si disputa sui campi romani del Circolo Antico Tiro a Volo, cambia pelle in occasione della quindicesima edizione e compie il grande salto, diventando ufficialmente un WTA 125, come annunciato nel comunicato diramato dall’ufficio stampa del torneo: “In vista della sua 15ª edizione, il prestigioso torneo internazionale sui campi in terra rossa del Circolo Antico Tiro a Volo scrive una nuova, importante pagina della sua storia. Dopo essersi distinto nel circuito ITF come uno dei migliori eventi della categoria, la tradizionale rassegna capitolina ottiene un upgrade che la colloca tra le manifestazioni più rilevanti del nostro Paese. Dal 14 al 20 luglio, le protagoniste del circuito si sfideranno per aggiungere il proprio nome a un albo d’oro ricco di firme prestigiose: da Sara Errani a Tathiana Garbin, passando per Martina Trevisan e Dayana Yastremska. E ancora, partecipazioni di assoluto rilievo come quella dell’attuale numero 4 del mondo Jasmine Paolini, della numero 1 WTA Aryna Sabalenka e della campionessa di Wimbledon 2022 Elena Rybakina”.

Il presidente del Circolo Antico Tiro a Volo, Giorgio Averni, ha annunciato la notizia con grande soddisfazione: “Rientrare nel novero dei tornei organizzati sotto l’egida della WTA è per noi motivo di grande orgoglio. Siamo tra i pochi in Italia. Eventi come questo sono strumenti fondamentali per lo sviluppo del tennis, soprattutto in un momento di crescente popolarità. L’ATV Tennis Open ha accolto in passato Jasmine Paolini e tante future campionesse, come la numero 1 del mondo Sabalenka. Sono orgoglioso del valore di una manifestazione che ha contribuito all’inizio di tante straordinarie carriere”.

L’entry list verrà annunciata nel corso delle prossime settimane e l’ingresso sarà gratuito per tutta la durata dell’evento, in programma, lo ripetiamo, dal 14 al 20 di luglio.