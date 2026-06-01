Roland Garros: Sabalenka batte Osaka al termine di un match scintillante ed è ai quarti

[1] A. Sabalenka b. [16] N. Osaka 7-5 6-3

Aryna Sabalenka batte Naomi Osaka per 7-5 6-3 e vola ai quarti di finale, al termine di un match che ha fatto discutere ben prima di cominciare, segnato dalla storica scelta degli organizzatori di concedere finalmente la prestigiosa “night session” a un match femminile dopo 33 serate consecutive di soli uomini e lunghe polemiche. Ma i riflettori erano puntati anche sui look delle protagoniste. L’abito ispirato alla Torre Eiffel della giapponese contro le sfarzose e discusse collane della bielorussa, finite al centro del dibattito sui montepremi. Con molte big già fuori dai giochi, questa sfida sullo Chatrier aveva già il sapore di essere molto importante. La numero 1 del mondo ha dovuto sudare nel primo set, ma ha poi inserito il pilota automatico confermandosi la favorita numero 1 per la vittoria finale.

Primo set: Parziale molto tirato risolto con caparbietà dalla bielorussa

Osaka apre al servizio e trova subito buone sensazioni. Un ace e un passante che mette in difficoltà Sabalenka valgono il game d’apertura, nonostante un doppio fallo nel mezzo che porta il gioco ai vantaggi. Nel secondo game arriva la prima svolta. Sabalenka manda un rovescio lungo (0-15), recupera con l’ace al centro e un secondo servizio vincente (30-15), costruisce il game point con servizio e volée, ma poi commette doppio fallo. La giapponese si costruisce bene la palla break, scorrazzando l’avversaria per il campo, nel punto seguente la n. 1 la serve a uscire ma non basta ma un gran vincente di Naomi la porta sul 2-0.

Sabalenka non ci sta e risponde subito. Sul suo game di risposta attacca sulla seconda di Osaka, la costringe ad allargare il campo poi piazza un paio di grandi rovesci lungolinea. Due palle break consecutive, e sulla seconda la sedicesima testa di serie manda in rete un rovescio semplice semplice, break recuperato immediatamente. Da qui i game scorrono sui servizi. Sul 4-4 la nipponica si trova a fronteggiare un game lungo al servizio, va ai vantaggi, sbaglia il rovescio ma poi trova l’angolo incrociato per il vantaggio decisivo che tiene. Sabalenka va a servire sul 5-4 e non si complica la vita.

L’undicesimo game è il più teso del set. Osaka si ritrova sotto 15-30, la bielorussa detta lo scambio e chiude con un vincente di rovescio che le regala due break point. La giapponese trova di nuovo la rete con un colpo interlocutorio, la numero uno del mondo va dunque a servire per il set e lo chiude con un ace. 7-5.

Secondo set: Sabalenka conquista il break e poi gestisce

Osaka apre il secondo parziale con determinazione e voglia di rientrare, nel terzo game la giapponese prova a costruire qualcosa. 0-15 con un rovescio vincente, poi 0-30 con una smorzata che sorprende Sabalenka. La numero uno però recupera velocemente, il pubblico scandisce “Naomi”, ma è la bielorussa a spuntarla con il servizio. 2-2. Il quinto game è il più combattuto del set, caratterizzato da scambi lunghi, con Osaka che lo porta ai vantaggi più volte, più per autosabotaggio che per effettiva capacità dell’avversaria.

Sabalenka avrebbe anche un break point, ma la giapponese è bravissima a prendere il controllo dello scambio e ad annularlo. recrimina su un punto perso in difesa, poi torna a parità, alla fine Osaka trova il dritto vincente nell’angolo: tiene a fatica, 3-2.Il settimo game è quello che indirizza il set e dunque la partita. Osaka va subito 15-40 e si ritrova a dover fronteggiare due palle break, non riesce a gestire una volée facile dopo aver recuperato una palla impossibile e cede il servizio all’avversaria. Da lì la bielorussa non concede più nulla.

Nel game successivo smorzata vincente, dritto verso l’angolo opposto e ace sulla seconda: 5-3, con Osaka che allarga le braccia verso il suo box cercando risposte. Nel nono game Osaka serve per restare nel match, ma mentalmente sembra non esserci già più, un doppio fallo regala due match point a Sabalenka. Alla prima testa di serie ne basta uno solo, con un dritto potente che chiude un bello scambio ma soprattutto il match. 7-5 6-3 in meno di un’ora e mezza: Sabalenka è a quarti di finale e tiene vive le sue chance di conquistare il primo titolo al Roland Garros. Mercoledì affronterà Diana Shnaider.