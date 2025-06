ATP Queen’s: forfait di Musetti e Berrettini. Preoccupazione per Wimbledon?

Perde pezzi il Queen’s. Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Tommy Paul non saranno a Londra per dare avvio alla loro stagione sull’erba. Il torneo londinese, che questa settimana torna a ospitare il circuito femminile, non annovererà tra le proprie fila il detentore del titolo e il finalista del 2024, rispettivamente Paul e Musetti.

Lorenzo ha riscontrato una lesione di primo grado all’adduttore della gamba sinistra, problema che si era manifestato durante la semifinale del Roland Garros e che si è dimostrato dunque più serio del previsto. Perderà i punti del 2024 ma soprattutto salterà un importante step di preparazione sull’erba. Detto che anche la stessa partecipazione a Wimbledon potrebbe ora essere a rischio.

Prolunga la sua lontananza dai terreni di gioco purtroppo anche Matteo Berrettini. L’azzurro è ancora fermo ai box per il solito infortunio agli addominali, acuitosi a Roma contro Ruud, esattamente un mese fa, il 12 maggio, la sua ultima presenza sul campo. Ed essersi cancellato anche dal Queen’s è un pessimo auspicio per un fisico delicato come il suo. Ovviamente è presto per lanciarsi in giudizi, ma i Championships potrebbero ora diventare un obiettivo non così immediato anche per il romano.

Al loro posto entreranno in tabellone Alexander Bublik, Camilo Ugo Carabelli e Jenson Brooksby.