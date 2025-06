Becker su Sinner: “Gli servirà un anno per riprendersi dal trauma del Roland Garros”

Continua a tenere banco nel mondo del tennis l’analisi della finale del Roland Garros: un match epico, spettacolare, infinito, destinato a diventare immediatamente un “Instant classic” e a rimanere scolpito nella storia del tennis. Un match in cui Carlos Alcaraz è riuscito a prevalere dopo 5 ore e mezza di gioco, al tie break del quinto set, dopo aver annullato tre match point consecutivi al numero 1 del mondo, Jannik Sinner.

Boris Becker, nel corso del podcast di Andrea Petkovic, si è concentrato sul punto di vista dello sconfitto, sbilanciandosi in un pronostico piuttosto preoccupante per i tifosi di Sinner, alle prese con la giornata più dolorosa della carriera. Una giornata crudele, in cui Jannik ha messo in mostra il meglio di sé, fermandosi però ad un solo passo dal sogno del Roland Garros: “Avrà bisogno di un anno per riprendersi da quello che è successo. Finché non sarà tornato su quel campo e in quel torneo. Anche se giocherà bene fino ad allora, questa sconfitta se la porterà dietro per un altro anno. A me è successa la stessa cosa a Wimbledon, per ben due volte, prima con Edberg e poi con Stich. Ci vuole tempo per recuperare da certe sconfitte”.

Il sei volte campione slam ha anche parlato del momento della carriera di Novak Djokovic, che, lo ricordiamo, fu allenato proprio da Becker dal 2013 al 2016: “Mi fido di lui ma penso che a 38 anni sia il caso di smettere. Vuole ancora mettersi alla prova contro Alcaraz e Sinner, vuole dimostrare di poter giocare a certi livelli. Onestamente non so come faccia a farlo a livello fisico e mentale”.