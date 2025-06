Il montepremi di Alcaraz al Roland Garros: verserà in tasse oltre un milione di euro

Mare, caldo estivo, feste con amici e riposo. Carlos Alcaraz immaginiamo se la stia godendo a Ibiza dopo lo straordinario successo strappato a Parigi. Cinque ore e ventinove minuti di lotta per prevalere sul numero uno al mondo Jannik Sinner. Un match che entra nella storia. Mentre nelle tasche del 22enne murciano cosa entra con questo titolo? Molto meno di quanto si potrebbe immaginare. Come riportato da Riccardo Bisti su Tennis Magazine, il premio di 2,55 milioni di euro lordi destinato al campione del secondo Slam stagionale non finirà tutto nel conto del numero due al mondo. E neanche lontanamente.

Difatti, ‘Carlitos’ è ancora residente in Spagna a differenza di molti sportivi che preferiscono spostarsi in altre zone più favorevoli e comode dal punto di vista dello sviluppo nella propria disciplina e, in alcuni casi, più benevole dal punto di vista fiscale. Ma Alcaraz è diverso. Ancora residente a El Palmar, paese dove vive la sua famiglia e dove spesso fa tappa per ricongiungersi con le sue radici, il giovane talento murciano si allena sempre a Villena – se non è in giro a tornei – presso l’accademia del suo coach Juan Carlos Ferrero, che ospita più di venti campi da tennis e qualsiasi attrezzatura necessaria per gli allenamenti di un professionista. Qui il cinque volte campione Slam abita da tempo nell’ex casetta in legno, di 95 metri quadrati, del suo allenatore. E non ha alcuna intenzione di trasferirsi altrove.

Questo però comporta delle conseguenze se si parla di pressione fiscale. Il 15% del totale guadagnato, quindi 382.500 euro, verrà tassato in Francia. A questa somma verranno aggiunte le tasse spagnole. Carlos potrà dedurre dal premio complessivo 300mila euro, ovvero l’ammontare di tutte le spese che sono state valutate per la trasferta parigina. Dei 2,25 milioni di euro rimanenti verranno quindi versati in tasse spagnole altri 658.436,40 euro, per un totale di 1.040.936,40 euro che spariranno dal montepremi lordo dello spagnolo. Ovvero il 40,8% del prize money.