Italiani in campo mercoledì 17 giugno: il ripescato Sonego sfida Shelton all’esordio

Continua il grande tennis al Terra Wortmann Open di Halle. Mercoledì 17 giugno saranno due gli italiani impegnati nell’ATP 500 tedesco su erba. Lorenzo Sonego farà il suo debutto nel primo pomeriggio. Flavio Cobolli, dopo l’uscita all’esordio in singolare, scenderà invece in campo in chiusura di programma. I loro incontri saranno visibili in tv sui canali Sky, mentre in streaming si potranno godere su NOW.

ATP Halle: Sonego sfida Shelton alle 13

Il torneo di Lorenzo Sonego era già finito. Uscito al secondo turno di qualificazioni per mano di Nikoloz Basilashvili, il torinese è stato però ripescato in qualità di lucky loser a seguito del forfait di Nick Kyrgios. Verso le ore 13 sfiderà Ben Shelton, terza testa di serie, per la sesta volta in carriera. Il bilancio degli scontri diretti recita un severo 4-1 in favore dello statunitense, vittorioso anche nell’unico precedente su erba, a Wimbledon 2025 a livello di ottavi.

Il tennista piemontese andrà a caccia della sua prima vittoria in carriera sul verde contro un top 10 (0-7 il suo record), lui che però negli ultimi 10 incroci con tennisti mancini ha prevalso una sola volta. Dal lato opposto, Shelton cercherà di dare seguito all’ottima settimana vissuta a Stoccarda, nella quale ha ottenuto il sigillo nel 250 tedesco. Chi avrà la meglio in questo scontro sarà opposto all’americano Ethan Quinn al secondo turno.

Più tardi nel pomeriggio, attorno alle ore 16, Shelton tornerà nel rettangolo da gioco, ma in doppio. In coppia con lui ci sarà Flavio Cobolli. In un match che promette scintille, il duo italo-americano affronterà il tandem composto da Alexander Zverev e Marcelo Melo.