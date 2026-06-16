WTA Berlino: Badosa torna alla vittoria. Bene Muchova, Kalinskaya si ritira con Svitolina

Proseguono i match di primo turno in quel di Berlino. La seconda giornata del Vanda Pharmaceuticals Berlin Tennis Open non regala particolari sorprese, con la conferma da parte delle tre teste di serie impegnate in campo. Inoltre, è da segnalare il ritorno alla vittoria di Paula Badosa dopo più di due mesi.

WTA Berlino, volano le teste di serie: Muchova, Noskova e Svitolina agli ottavi

Karolina Muchova, insignita della settima testa di serie a Berlino, non stecca al debutto e travolge con il punteggio di 6-1 6-3 la qualificata cinese Shuai Zhang, numero 67 del mondo. La ceca fa valere tutta la propria classe e la varietà balistica del suo tennis e si guadagna un posto agli ottavi. La attende la super sfida con Madison Keys.

Il singolare fa sorridere Muchova, che serve alla grande, con 9 ace e l’88% di punti con la prima. Ma il tanto atteso doppio con Serena Williams non va come desiderato. Il duo ceco-statunitense si infrange contro Erin Routliffe e Giuliana Olmos, vittoriose con un doppio 6-4.

Bene anche Linda Noskova, ottava favorita del seeding, che non incontra particolari difficoltà con Renata Zarazua, proveniente dalle qualificazioni. Il largo punteggio di 6-1 6-4 restituisce la supremazia della ceca, che si affida a una prima di servizio da 9 ace e 28 punti su 31 – bene anche con la seconda, con il 63% di punti. La prossima avversaria di Noskova sarà Diane Parry.

Avanza Elina Svitolina, che beneficia del ritiro di Anna Kalinskaya sulla situazione di punteggio di 6-1 4-1, e adesso se la vedrà con Eva Lis.

Gli altri risultati di giornata a Berlino: si rivede Badosa, bene Keys. Prosegue il periodo no per Tauson

Una delle notizie di giornata è il ritorno alla vittoria di Paula Badosa. La spagnola, scivolata al numero 142, mette a frutto la wild card concessale dagli organizzatori del Vanda Pharmaceuticals Berlin Tennis Open e riassapora il gusto del successo. 6-3 6-4 il punteggio con cui si impone sulla qualificata Suzan Lamens, 164 WTA, e che può dare fiducia alla 28enne nata a New York. Benché il servizio non goda ancora della massima affidabilità, perché ad otto ace aggiunge sei doppi falli, Badosa è centrata in risposta, con 10 palle break conquistate e tre turni di servizio strappati all’olandese.

Agli ottavi di finale per Paula c’è un test importante, in quanto battezzerà l’esordio stagionale sull’erba di Coco Gauff. Un palcoscenico di prestigio per l’ex numero 2 del mondo, che può tornare a sentirsi protagonista.

Vittoria anche per un’altra wild card, Eva Lys. La tedesca, 80 WTA, vince un incontro sregolato con Magdalena Frech, 45 del mondo, con il punteggio di 7-6(7) 6-3. Nel primo set, in cui si contano quattro break, la 24enne nata a Kiev necessita di ben otto set point per portarsi in vantaggio. Nel secondo parziale sei turni vinti dalla giocatrice in risposta animano una partita che alla fine dà ragione a Lys, ma che per lunghi tratti fatica a prendere una direzione definitiva. Adesso Eva incrocerà la racchetta con Elina Svitolina.

Buona la prima per Madison Keys, che supera per 7-6(3) 6-1 Xinyu Wang, finalista del 2025. Con questa sconfitta anzitempo la cinese, attualmente al numero 32, arretra di svariate posizioni, mettendo a rischio la top 50 e sicuramente salutando la speranza di essere testa di serie a Wimbledon. La campionessa dell’Australian Open 2025 adesso è attesa dalla prova Karolina Muchova.

Continua il periodo no per Clara Tauson, che saluta Berlino al primo turno. Diane Parry vince per 6-3 6-4 e raggiunge Linda Noskova agli ottavi.

Infine, la migliore doppista al mondo Katerina Siniakova fa voce grossa anche in singolare. Partita dalle qualificazioni, la ceca avanza grazie al successo per 6-2 6-4 su Rebeka Masarova. Siniakova è attualmente alla 34esima posizione del ranking di singolare e pare davvero nelle condizioni di poter andare a ritoccare il best ranking di numero 27.