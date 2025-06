Rassegna stampa – Sinner riparte ad Halle, Musetti e Berrettini danno forfait al Queen’s

Locomotiva Sinner (Federica Cocchi, La Gazzetta dello Sport)

Jannik Sinner è già pronto a ripartire. Oggi, o al più tardi domani, il numero 1 al mondo volerà a Halle dove giocherà l’Atp 500 di cui difende il titolo. Il modo migliore per aiutare la ferita di Parigi a cicatrizzarsi è rimettersi subito in pista. […] Ora Sinner ha solo voglia di mettere altri match nelle gambe, e soprattutto nella testa, per scacciare il ricordo della finale persa a Parigi. Carlos Alcaraz, preso dai festeggiamenti a Ibiza, non ha ancora sciolto le riserve sulla sua presenza o meno al Queen’s, il torneo “parallelo” che si disputa nella stessa settimana di Halle ma a Londra […]. La presenza di Sinner nel torneo in Germania vinto per 10 volte da Roger Federer è confermata, lo ha fatto lui stesso con un video da casa sua a Sesto prima di ripartire direzione Montecarlo. […] L’obiettivo dichiarato dall’inizio dell’anno è Wimbledon, lo Slam che più di tutti sa di leggenda e dove, a parte la semifinale persa contro Novak Djokovic due anni fa, non è mai andato oltre i quarti. Lo scorso anno era stato un malessere la sera prima dei quarti di finale, e poi anche in campo, a contribuire alla sconfitta contro Daniil Medvedev […]. Sarà lui ancora una volta a tingere d’azzurro l’erba dell’All England Club in attesa di conoscere le condizioni di Matteo Berrettini, finalista ai Championships nel 2021, e Lorenzo Musetti, semifinalista lo scorso anno. Il romano, fermato dall’ennesimo problema agli addominali durante gli Internazionali a Roma, è entrato nuovamente in un tunnel. Dopo aver rinunciato al Roland Garros, Berretto ha saltato Stoccarda, il torneo 250 organizzato dal suo sponsor, e ieri è arrivata anche la notizia del forfeit al Queen’s. Al torneo londinese Matteo è particolarmente legato, avendolo vinto due volte, cancellarsi sarà sicuramente stata una scelta difficile. Forse in questo momento dettata dalla paura di farsi male ancora una volta […]. La speranza è di rivederlo a Wimbledon, più di una volta in grado di rivitalizzare l’ex numero 6 al mondo fermato al secondo turno da Sinner lo scorso anno ma arrivato agli ottavi di finale due anni fa contro Alcaraz nonostante tornasse da mesi di inattività. […] Lorenzo Musetti ha già messo lo Slam londinese nel mirino. La risonanza magnetica a cui si è sottoposto mercoledì ha rivelato una lesione di primo grado all’adduttore sinistro. L’infortunio che lo ha costretto a ritiro nella semifinale del Roland Garros contro Alcaraz necessita di cautela. Niente Queen’s neanche per il carrarino, dunque, alle prese con riabilitazione in acqua e fisioterapia: «Non bisogna affrettare i tempi – spiega Simone Tartarini, coach del numero 6 al mondo -, è una piccola lesione, non grave, che stiamo curando al meglio. Giocare un torneo adesso sarebbe stato rischioso. È chiaro che dispiace, anche perché lo scorso anno eravamo arrivati in finale, ma l’obiettivo è fare un’altra risonanza tra una settimana e, se tutto andrà bene, riprendere gli allenamenti per presentarci a Wimbledon in forma. […] Anche se i prossimi accertamenti andranno bene non faremo sicuramente nessun torneo prima dello Slam. Bisogna fare un passo alla volta».

La stella Engel, 17 anni, ai quarti a Stoccarda! (Roberto Bertellino, Tuttosport)

Il tennis tedesco e internazionale ha trovato un nuovo potenziale ottimo interprete a Stoccarda. È il 17enne Justin Engel che è salito per la prima volta in carriera nei quarti di un torneo del circuito maggiore battendo in due set l’americano Michelsen, numero 35 Atp. L’arma “impropria” del giovane talento è la prima di servizio basti ricordare la sua statistica di ieri con la prima palla: è stata del 100% con 32 punti vinti su 32. […] Engel ha dimostrato di avere una buona confidenza con il tennis di volo non fallendo nessuna delle sue discese a rete, riuscendo inoltre a non concedere alcuna palla break al suo rivale. In prima battuta Engel, che è il più giovane nella storia della rassegna ad aver raggiunto i quarti, aveva superato l’esperto australiano Duckworth. Nel prossimo step del Boss Open […] troverà il canadese Felix Auger Aliassime che si è imposto in due frazioni al potente francese Mpetshi Perricard. La Germania è rappresentata nei quarti anche dal numero 1 del draw, Alexander Zverev, che ha fermato in due frazioni, faticando nella seconda, Corentin Moutet […]. Sull’erba del Libema Open di s’-Hertogenbosch […] è tornato a farsi sentire l’americano Reilly Opelka, che da lucky loser è volato nei quarti battendo il cileno Nicolas Jarry. Bene anche Humbert […] che ha piegato il britannico Evans e gran lotta tra Bergs […] e Popyrin, australiano numero 4 del seeding. È stato il belga ad avere la meglio al tie-break del set decisivo. Oggi sugli stessi campi […] tornerà in gara Elisabetta Cocciaretto, a caccia della semifinale, che sarebbe la sua prima in stagione. La 24enne marchigiana, scesa al numero 123 Wta, se la vedrà con l’olandese Suzan Lamens, numero 72 del ranking […]. Al Queen’s di Londra (500 Wta) sta riprendendo dimestichezza con il tennis sui prati la kazaka Elena Rybakina, già campionessa a Wimbledon e scivolata fuori dalla top ten. Ieri successo contro la britannica Watson.