Serena Williams: “Wild card in singolare a Wimbledon? Sarà meglio che io mi alleni”

A quasi quattro anni dalla sua ultima partita ufficiale – la sconfitta contro Ajla Tomljanovic allo US Open 2022 – Serena Williams ha fatto il proprio ritorno nel circuito WTA in doppio all’HSBC Championships 2026 (il ribattezzato Queen’s) in coppia con Victoria Mboko. Dopo il successo all’esordio contro Erin Routliffe e Nicole Melichar-Martinez, le due sono state costrette al forfait a causa dell’infortunio della canadese. Ma il tentativo di rientro della 44enne statunitense non si è fermato. La nativa di Saginaw, infatti, ha partecipato al Vanda Pharmaceuticals Berlin Tennis Open 2026 di Berlino con Karolina Muchova, arrendendosi alla stessa neozelandese e a Giuliana Olmos.
Serena Williams wild card in singolare a Wimbledon? “Devo mettermi al lavoro”
Nel corso della conferenza stampa post partita, intanto, Serena Williams ha tenuto aperta la porta alla possibile accettazione di un eventuale wild card in singolare a Wimbledon 2026. I Championships, a cui lei parteciperà in doppio con la sorella Venus, non hanno ancora completato il roster degli inviti. E il giornalista Ben Rothenberg, presente al torneo tedesco, ha avuto un dialogo a riguardo con la ‘Queen’. “C’è ancora una wild card di Wimbledon per il singolare che non è ancora stata annunciata, ti piacerebbe averla?”. Al che la statunitense ha risposto: “Ce n’è ancora una libera? Sarà meglio che io mi alleni. Pensi che io sia pronta per il singolare? Devo mettermi al lavoro”.
Guardando il video – pubblicato da Ben Rothenberg sul proprio account ‘X’ – si capisce come Serena Williams sia tutt’altro che convinta. Un segnale in tal senso è il fatto che sia lei stessa a chiedere al giornalista cosa ne pensa di un eventuale wild card in singolare a Wimbledon. Domanda che, per altro, successivamente rivolge anche a Karolina Muchova, seduta accanto a lei. Inoltre, in uno spezzone non ripreso nel video in questione, rivela di aver scelto di giocare il doppio ai Championships con la sorella Venus sotto richiesta della figlia Olympia.