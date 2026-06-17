Serena Williams: “Wild card in singolare a Wimbledon? Sarà meglio che io mi alleni”

A quasi quattro anni dalla sua ultima partita ufficiale – la sconfitta contro Ajla Tomljanovic allo US Open 2022 – Serena Williams ha fatto il proprio ritorno nel circuito WTA in doppio all’HSBC Championships 2026 (il ribattezzato Queen’s) in coppia con Victoria Mboko. Dopo il successo all’esordio contro Erin Routliffe e Nicole Melichar-Martinez, le due sono state costrette al forfait a causa dell’infortunio della canadese. Ma il tentativo di rientro della 44enne statunitense non si è fermato. La nativa di Saginaw, infatti, ha partecipato al Vanda Pharmaceuticals Berlin Tennis Open 2026 di Berlino con Karolina Muchova, arrendendosi alla stessa neozelandese e a Giuliana Olmos.

Serena Williams wild card in singolare a Wimbledon? “Devo mettermi al lavoro”

Nel corso della conferenza stampa post partita, intanto, Serena Williams ha tenuto aperta la porta alla possibile accettazione di un eventuale wild card in singolare a Wimbledon 2026. I Championships, a cui lei parteciperà in doppio con la sorella Venus, non hanno ancora completato il roster degli inviti. E il giornalista Ben Rothenberg, presente al torneo tedesco, ha avuto un dialogo a riguardo con la ‘Queen’. “C’è ancora una wild card di Wimbledon per il singolare che non è ancora stata annunciata, ti piacerebbe averla?”. Al che la statunitense ha risposto: “Ce n’è ancora una libera? Sarà meglio che io mi alleni. Pensi che io sia pronta per il singolare? Devo mettermi al lavoro”.

This was Serena’s newsiest answer in our three exchanges today in Berlin—and it’s a fun one—but I thought the most interesting (and most honest) was when she discussed why she decided to reenter the testing pool last year. https://t.co/62FSE6COiv pic.twitter.com/9AfsCGmEUt — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) June 16, 2026

Guardando il video – pubblicato da Ben Rothenberg sul proprio account ‘X’ – si capisce come Serena Williams sia tutt’altro che convinta. Un segnale in tal senso è il fatto che sia lei stessa a chiedere al giornalista cosa ne pensa di un eventuale wild card in singolare a Wimbledon. Domanda che, per altro, successivamente rivolge anche a Karolina Muchova, seduta accanto a lei. Inoltre, in uno spezzone non ripreso nel video in questione, rivela di aver scelto di giocare il doppio ai Championships con la sorella Venus sotto richiesta della figlia Olympia.