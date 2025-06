Roger Federer darà il via alle 24 Ore di Le Mans

Sarà Roger Federer ad avere l’onore, e l’onere, di dar via alla più importante gara automobilista del mondo: alle ore 16 di sabato 14 giugno, il 20 volte campione Slam sventolerà la bandiera di partenza della 24 Ore di Le Mans.

“È un grande onore essere invitato a dare il via alla 24 Ore di Le Mans, – ha dichiarato lo svizzero in una nota ufficiale – una gara tanto leggendaria quanto impegnativa. Sono sempre stato affascinato dall’impegno, dalla precisione e dalla resistenza che richiedere. Essere al centro di questo evento di questo evento sarà un momento davvero speciale“. Il team vincitore delle ultime due edizioni è Ferrari, con la vettura 499P numero 50, guidata da Nicklas Nielsen, Antonio Fuoco e Miguel Molina.

Nel 2018 fu Rafael Nadal a dare il via alla gara: a trionfare furono Fernando Alonso, Kazuki Nakajima e Sebastien Buemi, con la Toyota. Quest’anno, dopo una brutta qualifica, la Ferrari è chiamata alla rimonta, nel tentativo di difendere il titolo conquistato lo scorso anno.

Federer apparve per la prima volta in un paddock automobilistico nel 2022, al Gran Premio di Spagna, come ospite Mercedes.