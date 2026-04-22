WTA Madrid: Cocciaretto cede al dritto di Parks

[Q] A. Parks b. E. Cocciaretto 6-3 6-2

Ha un po’ il sapore dell’occasione sprecata la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto di fronte alla qualificata Alycia Parks, battuta nell’unico precedente, in gennaio ad Auckland. 6-3 6-2 il punteggio a favore della venticinquenne di Atlanta che peraltro ha messo in campo un’inaspettata continuità con il dritto, colpo molto pesante che ha contribuito in larga misura al risultato, naturalmente insieme al servizio.

Dal canto suo, Elisabetta non ha giocato al meglio qualche punto che avrebbe potuto mettere qualche dubbio all’avversaria (0-3 sulle palle break), libera invece di andare a tutta, spesso anche con la seconda di servizio, apparendo a tratti incontenibile.

IL MATCH – L’equilibrio si rompe all’ottavo gioco: millimetrico errore in uscita di Coccia, Parks fa sentire il dritto e 0-40. Due chance annullate, poi il doppio fallo sulla terza manda la statunitense a servire per il set. La gran difesa azzurra e Alycia che ci mette del suo significano palla del rientro, ma l’errore bimane in risposta sulla seconda e poi in entrata tolgono pressione a Parks che fa sua la prima partita.

Nel terzo game del secondo set, il dritto di Parks ancora determinante, non ammette spazi per perdere un solo punto che non andrebbe perso e invece succede, così Cocciaretto va sotto. Comincia però si fa sentire in risposta, sul 2-3 ha due occasioni da sinistra per pareggiare dopo altrettanti doppi falli; Alycia risolve con una prima battuta che non torna e il dritto vincente in uscita. È l’ultimo treno per Elisabetta e Parks è libera di prendersi tre game di fila e il secondo turno con la 31^ del seeding Ann Li.