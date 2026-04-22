ATP Madrid: un Bellucci poco ispirato travolto ancora da Dzumhur

D. Dzumhur b. M. Bellucci 6-2 6-4

Mattia Bellucci inciampa ancora contro l’ostacolo Damir Dzumhur al primo turno del Madrid Open. Un anno dopo la sconfitta – patita sempre alla Caja Magica – contro il bosniaco, quando venne rimontato per 4-6 6-4 6-2, il classe 2001 cede in maniera più netta per 6-2 6-4 in 1 ora e 18′.

Dopo le scintille dello scorso anno, quando i due non si strinsero la mano a fine match, Mattia non è riuscito ad avere la sua rivincita; rimandando ancora l’approdo a un secondo turno che qua a Madrid continua a sfuggirgli. Dopo la buona semifinale nel Challenger di Monza, è la terza sconfitta di fila per l’azzurro.

Primo set: Bellucci impreciso e falloso. Dzumhur difende bene e passa in vantaggio (di Andrea Binotto)

La partenza di Bellucci è subito in salita. Nonostante trovi alcune buone soluzioni con i colpi a rimbalzo, il 24enne bustocco incappa in svariati errori nel game inaugurale. Offre quindi una palla break, ma la cancella con un’ottima volée alta di rovescio, che coglie in contropiede Dzumhur, e parte così in testa nel punteggio. Il 33enne bosniaco inizia meglio del suo avversario in battuta. Sferra prime di servizio precise e tiene il suo turno inaugurale a 15.

I due si stuzzicano tra smorzate e colpi di fino. Mattia è però ancora parecchio falloso. Il numero 84 ATP (ex 23) difende bene, si procura un’altra palla break e questa volta la concretizza grazie a un gratuito azzurro di dritto che termina fuori di metri. Confermato il break a 0 con personalità, Dzumhur torna a impensierire il suo avversario in risposta. Costruisce un muro difensivo estremamente solido, fa giocare sempre una palla in più al suo rivale, che la sbaglia nella maggior parte dei casi. Bellucci concede altre due chance e sulla prima commette un doppio fallo sanguinoso che regala il 4-1 con doppio break al suo sfidante.

Cerca di rialzarsi Mattia, che nel sesto game limita gli errori, mette una buona pressione da fondocampo e recupera a 15 uno dei due break di svantaggio. Presto, però, i gratuiti tornano a fare visita al suo tennis. Le discese a rete di Bellucci non sono precise, né tantomeno letali. Dzumhur arriva di nuovo a palla break nel settimo gioco e la trasforma a seguito di uno scambio lottato che termina con un gratuito di rovescio del suo avversario. Dopo trentacinque minuti, il bosniaco mette la firma sul primo parziale con il punteggio di 6-2, a seguito di in un set nel quale Bellucci ha sferrato in totale 20 gratuiti.

Secondo set: un game poco lucido di Bellucci basta a Dzumhur

La ripresa si gioca su pochi punti, merito delle alte percentuali al servizio di entrambi. Nel secondo game Mattia si guadagna una palla break che sciupa commettendo un gratuito in manovra. L’idea di Bellucci è quella di provare a verticalizzare il gioco, prendendo la reta appena ne ha l’occasione; e la tattica è quella giusta, specie con una prima robusta come quella di oggi.

Ma il bosniaco in battuta non è da meno, anche sa a differenza del suo avversario opta per il braccio di ferro da fondo campo, cercando di imbrigliare Bellucci nella sua rete di scambi. Poi, nel settimo game, l’azzurro inciampa in un doppio fallo, a cui seguono un paio di punti giocati in maniera poco lucida, che danno libera strada a Dzhumur per il break decisivo (4-3). Il bosniaco ringrazia e chiude set e partita 6-4, volando al secondo turno dove affronterà la 29esima testa di serie Tallon Griekspoor.