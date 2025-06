WTA Nottingham 2025, il tabellone: Haddad Maia in pole, Bronzetti l’unica azzurra al via

Tutto pronto per il WTA di Nottingham, prestigioso torneo 250 che si disputerà – sull’erba britannica – dal 16 al 22 Giugno. Per ciò che concerne il tabellone principale, sarà la brasiliana Beatriz Haddad Maia a guidare il seeding. La giocatrice sudamericana esordirà contro la statunitense McCartney Kessler. Clara Tauson, testa di serie numero 2 (e attuale n. 23 del ranking femminile), se la vedrà invece con l’australiana Kimberly Birrell. Katie Boulter, campionessa in carica e ottava forza del tabellone, affronterà l’australiana Lulu Sun.

Scandagliando ancor di più le pieghe del 250 in questione, la riminese Lucia Bronzetti (26 anni, numero 61 del mondo) – unica azzurra al via – farà il suo esordio nel torneo contro una qualificata, mentre la giocatrice serba Olga Danilovic (numero 38 del ranking WTA) sfiderà la ceca Petra Kvitova. Infine, la terza testa di serie del del seeding, l’atleta belga Elise Mertens, esordirà contro l’ucraina Dayana Yastremska.