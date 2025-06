ATP s’-Hertogenbosch, Gabriel Diallo: “Spero che questo titolo segni l’inizio di qualcosa di speciale”

Una settimana difficile da dimenticare quella vissuta da Gabriel Diallo in quel di s’-Hertogenbosch. Il ventitreenne canadese al Libéma Open ha aggiunto il suo nome alla lista dei tennisti che hanno conquistato il primo titolo in questo 2025 e come ricompensa arriverà anche l’ingresso per la prima volta in top 50.

Il successo sui prati neerlandesi è arrivato sconfiggendo in finale, in una sfida tra tennisti a caccia del primo titolo nel circuito maggiore, il belga Zizou Bergs per 7-5 7-6(8). Trofeo che arriva alla seconda finale disputata dopo quella persa ad Almaty nell’ottobre 2024 contro Khachanov.

“Non ho parole. È qualcosa che sogni per tutta la vita, fin da quando sei un bambino, ottenere un titolo a livello ATP“, ha dichiarato Diallo nell’intervista a bordo campo. “Il fatto che io sia riuscito a farlo qui, dopo aver perso una finale l’anno scorso, significa tanto per me. Sono molto felice, non solo per me stesso ma per tutta la mia squadra”.

“Ero così nervoso sui miei match point! A volte si tratta di pochi punti. Sembrava che sarebbe diventato un match da tre set, ma un attimo dopo avevo comunque il trofeo in mano”, ha aggiunto Diallo pochi istanti dopo la sua vittoria contro un amico, anche considerando che i due giocheranno insieme in doppio in quel di Wimbledon.

“È surreale avere il trofeo. Spero che questo segni l’inizio di qualcosa di speciale”, ha continuato Diallo. “Ti dici sempre che giochi ogni torneo per vincere, ma a causa della pioggia ho potuto allenarmi solo per poche ore prima del torneo. Quindi i preparativi non sono stati ideali. Sono contento di aver messo in pratica così tante cose così rapidamente in campo.”

Arriva anche un ringraziamento speciale da parte del gigante canadese “Vorrei ringraziare l’incordatore che ha sbagliato il mio nome e mi ha chiamato ‘Diablo’ invece di Diallo”, ha scherzato il canadese. “Un saluto speciale a lui. Non so se è qui, ma all’inizio della settimana gli ho detto che se avessi avuto la possibilità di avere un microfono entro la fine della settimana, l’avrei sicuramente detto”.

E chissà che Diablo non diventi il nuovo soprannome del ventitreenne di Montreal che nel frattempo ha riscritto un po’ di storia del tennis canadese del ventunesimo secolo. I tennisti canadesi in questo secolo non avevano vinto nessun titolo al di fuori del cemento. 11 sconfitte in altrettante finali giocate su terra rossa o erba. Tre k.o. su erba per Raonic, una per Dancevic e due per Auger-Aliassime, l’ultimo a raggiungere una finale sui prati (Stoccarda 2019 e 2021). In un sol colpo, Diallo ha cancellato questo record negativo, diventando il secondo tennista canadese a vincere sull’erba nell’Era Open dopo Rusedski che vinse a Newport nel 1993, quando ancora rappresentava il Canada prima di passare sotto la bandiera del Regno Unito, nel maggio 1995.

Gabriel Diallo defeated Bergs 7-5 7-6(8) in @LibemaOpen final to capture his 1st @atptour final.



23-year-old becomes first Canadian to win an ATP Tour title outside hard courts this century after saving 2 MPs in his 2R match and will make his Top 50 debut on Monday. — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) June 15, 2025

Diallo è il quarto canadese a vincere un titolo nel ventunesimo secolo dopo Raonic, Auger-Aliassime e Shapovalov e ci è riuscito annullando match point nella cavalcata verso il titolo. Diallo, infatti, ha annullato due match point a Thompson nel suo match di secondo turno. Nel 2025 altri 6 giocatori sono riusciti in tale impresa, uno dei quali lo ha fatto in due match.

2025 @ATPTour Match Point Saving Champions:

Muller: 2 MPs in Hong Kong 2R

Fonseca: 2MPs in Buenos Aires QF

Kecmanovic: 2MPs in Delray Beach F

Rublev: 1MP in Doha QF

Brooksby: 3MPs in 2R & 1MP in SF (Houston)

Alcaraz: 3MPs in Roland Garros F

Diallo: 2MPs in 's-Hertogenbosch 2R — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) June 15, 2025

Il titolo di “campione sotto pressione” lo vince Jenson Brooksby che a Houston ha annullato tre match point a Tabilo al secondo turno e uno a Paul in semifinale. Oltre a lui ci sono riusciti Muller a Hong Kong (2 match point contro Kecmanovic), Fonseca a Buenos Aires (2 match point contro Navone ai quarti), Rublev (un match point contro de Minaur in quel di Doha) a cui si aggiungono due che hanno fatto il colpaccio in finale. Kecmanovic a inizio stagione, a Delray Beach, ha annullato due match point in finale a Davidovich Fokina, mentre è ancora nella memoria di tutti quanto fatto da Alcaraz nella finale del Roland Garros contro Sinner, con lo spagnolo che ha salvato tre palle match consecutive.