Fiducia, engagement e opportunità: il nuovo orizzonte delle sponsorizzazioni nello sport femminile

Negli Stati Uniti, una nuova ondata di fiducia sta trasformando il modo in cui i brand investono nello sport femminile. Un recente sondaggio di Parity (piattaforma che permette a marchi e aziende di collaborare con atlete professioniste in vari sport per campagne, eventi e altre iniziative), condotto ad aprile 2025 su 2.385 adulti, ha rivelato un dato sorprendente: il 68 % dei tifosi sportivi sono sicuri che le atlete femminili credano veramente nei prodotti che promuovono, una percentuale vera sia tra i fan che seguono lo sport femminile sia tra chi lo ignora del tutto.

Dal logo alla relazione autentica

Questa fiducia non si limita alle parole: si trasforma in azioni concrete. Le donne che seguono abitualmente lo sport femminile hanno il 40 % in più di propensione ad acquistare da marchi di abbigliamento che sponsorizzano atlete, mentre gli uomini sono il 28 % più inclini a comprare prodotti da sponsor nel settore food & beverage. Inoltre: due terzi dei regolari spettatori di sport femminile affermano di essere più portati ad acquistare da un marchio che sostiene un’atleta donna così come 46 % dei Millennials e della Gen Z. È evidente che l’autenticità delle atlete genera una “believability boost” che supera persino il marketing tradizionale.

Le leve che fanno la differenza

L’impatto diretto sulle vendite è stato confermato anche da Parity/SVYMK, che ha stimato che i fan dello sport femminile sono 2,8 volte più propensi ad acquistare un prodotto promosso da un’atleta rispetto a un influencer generico, e la cifra sale a 3,5 volte tra coloro che seguono le partite settimanalmente.

Tra gli aspetti più apprezzati:

Collaborazioni prodotto–atleta: il 36 % dei fan interagisce di più con prodotti co-progettati con atlete.

Campagne cause-driven: particolarmente efficaci sugli uomini (31 %)

Social contest e giveaway: apprezzati da circa il 25 % dei tifosi.

Un’opportunità globale in espansione

Secondo Forbes e Nielsen, lo sport femminile sta vivendo una crescita meteoritica. Il mercato globale offre nuove entrate, pubblico e resa economica, anche per brand non tradizionalmente coinvolti.

Per i marchi che vogliono affacciarsi (o rafforzarsi) nel mondo dello sport femminile, è fondamentale adottare un approccio strategico e consapevole. Una prima leva efficace consiste nel differenziare il posizionamento, puntando su sponsorizzazioni che mettano al centro le singole atlete piuttosto che squadre o leghe: i dati dimostrano che questo approccio genera una connessione più forte e duratura con il pubblico, che si identifica maggiormente con la storia personale dell’atleta.

Un altro aspetto chiave è lo storytelling mirato. Le collaborazioni autentiche – in cui le atlete partecipano attivamente allo sviluppo del prodotto o della campagna – unite a narrazioni con finalità sociali, risultanoparticolarmente potenti, soprattutto se calibrate con attenzione in base al pubblico di riferimento (uomini e donne rispondono in modo diverso a determinati messaggi). C’è poi una frontiera ancora poco esplorata, ma ricca di potenziale: l’ingresso in settori meno visibili, come il turismo, la tecnologia e i servizi assicurativi. Questi ambiti, oggi raramente associati allo sport femminile, possono offrire ai brand un vantaggio competitivo importante grazie a un posizionamento originale e distintivo.

Infine, nessuna strategia può prescindere da una presenza digitale forte e costante. I social media sono una leva fondamentale per costruire relazioni: oltre il 36 % dei fan segue almeno un account di atlete ogni settimana. Investire in contenuti coinvolgenti, autentici e continuativi significa alimentare il rapporto tra brand, atleta e pubblico ben oltre la singola sponsorizzazione.